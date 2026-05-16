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Francia dice que el virus detectado en una pasajera del crucero coincide con otros ya conocidos

El Instituto Pasteur de Francia informó que ha secuenciado por completo el virus Andes detectado en una pasajera francesa del crucero MV Hondius y determinó que coincidía con variantes ya conocidas en Sudamérica y que no hay indicios de que sea más peligroso.

Ambulancias que transportan a pacientes evacuados del crucero MV Hondius con sospecha de infección por hantavirus, salen del aeropuerto de Bourget, al norte de París, el 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)
Ambulancias que transportan a pacientes evacuados del crucero MV Hondius con sospecha de infección por hantavirus, salen del aeropuerto de Bourget, al norte de París, el 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Thibault Camus) AP

“El virus analizado corresponde a los virus ya conocidos y vigilados en Sudamérica”, informó el viernes en X la ministra de Salud, Stéphanie Rist. Añadió que, “en esta etapa, ningún elemento sugiere la aparición” de una forma del virus que pudiera ser más transmisible o más peligrosa.

El Instituto Pasteur indicó que el análisis genómico confirmó que el virus hallado en la pasajera francesa coincidía con el detectado en otros casos de hantavirus a bordo del barco y se parecía estrechamente a muestras conocidas del virus Andes que circulan en Sudamérica.

“Este trabajo de secuenciación nos permite comprender mejor el virus y garantizar una estrecha vigilancia sanitaria”, indicó Rist. Agregó que los datos se compartirían con la comunidad científica internacional.

El instituto explicó que los virus detectados en pacientes del barco eran idénticos entre sí y aproximadamente un 97% similares a algunos virus Andes que circulan en Sudamérica, incluidos los identificados en roedores. Jean-Claude Manuguerra, quien dirige la unidad de Medio Ambiente y Riesgo Infeccioso del instituto Pasteur, dijo que la variación restante parecía reflejar una variación viral natural y no parecía afectar las características del virus detectado entre los viajeros.

La mujer francesa era pasajera del MV Hondius y está recibiendo tratamiento en París. Las autoridades del país habían dicho previamente que se encontraba en estado grave.

El instituto francés indicó que las investigaciones virológicas continuaban con las autoridades sanitarias francesas y socios internacionales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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