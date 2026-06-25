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France pega jonrón, Sears gana en su debut de temporada y Padres barren 5-2 a Bravos

SAN DIEGO (AP) — Ty France econectó un jonrón y JP Sears ganó en su debut de la temporada con los Padres de San Diego, que vencieron 5-2 a los Bravos de Atlanta, líderes del Este de la Liga Nacional, la noche del miércoles para completar una barrida de tres juegos.

Ty France, de los Padres de San Diego, celebra después de batear un cuadrangular durante la tercera entrada del juego de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el miércoles 24 de junio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)
Ty France, de los Padres de San Diego, celebra después de batear un cuadrangular durante la tercera entrada del juego de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el miércoles 24 de junio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Los Padres ganaron cinco de siete de cara a una serie en casa el fin de semana contra los Dodgers de Los Ángeles, líderes del Oeste de la Liga Nacional. Los Padres perdieron dos de tres cuando los Dodgers los visitaron a mediados de mayo. Los Dodgers aventajan a los Padres por nueve juegos.

France conectó un jonrón al jardín izquierdo ante el venezolano Martín Pérez para abrir la tercera entrada, su noveno. Pegó un elevado de sacrificio en la cuarta y conectó un doble para abrir la sexta, y anotó con el sencillo de dos carreras de Samad Taylor.

Pérez (6-4), quien lanzó para los Padres durante parte de 2024, vio terminar su racha de cuatro victorias consecutivas. Permitió tres carreras y cuatro hits en cuatro entradas, ponchó a cuatro y dio cuatro bases por bolas.

Sears (1-0) navegaba con un juego de cuatro imparables antes de permitir el jonrón de dos carreras de Joey Bart con dos outs en la sexta. Fue el tercero de Bart y llegó con Austin Riley en base tras recibir una base por bolas.

Sears permitió dos carreras y cinco hits en 5 2/3 entradas, ponchó a cinco y otorgó dos bases por bolas. Fue llamado desde Triple-A El Paso el martes después de que el derecho Lucas Giolito ingresara a la lista de lesionados. Sears fue adquirido de los Atléticos junto con Mason Miller en uno de los cinco canjes de San Diego en la fecha límite de traspasos el 31 de julio.

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