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Fox anota 25 puntos y guía a Spurs diezmados ante Trail Blazers 112-101

SAN ANTONIO (AP) — De’Aaron Fox anotó 25 puntos y los Spurs de San Antonio siguieron en racha pese a tener a Victor Wembanyama y Stephon Castle fuera por lesiones, al derrotar la noche del miércoles por 112-101 a los Trail Blazers de Portland.

Scoot Henderson (00), guardia de el Trail Blazers de Portland, recibe una falta de Carter Bryant, delantero de los Spurs de San Antonio, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 8 de abril de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate)
Scoot Henderson (00), guardia de el Trail Blazers de Portland, recibe una falta de Carter Bryant, delantero de los Spurs de San Antonio, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 8 de abril de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Darren Abate) AP

San Antonio (61-19) tiene marca de 28-3 desde el 1 de febrero y registra su mejor campaña desde 2017, su última aparición en las finales de la Conferencia Oeste durante una racha de 22 años en postemporada que incluyó cinco campeonatos de la NBA.

Deni Avdija sumó 27 puntos y Scoot Henderson agregó 20 para los Trail Blazers, que han perdido dos seguidos tras una racha de tres victorias.

Portland (40-40) se mantiene noveno en el Oeste, apenas 2 1/2 juegos por delante de Golden State (37-42) de cara al último fin de semana de la temporada regular.

San Antonio tuvo a seis jugadores en dobles dígitos para compensar la ausencia de los dos ganadores más recientes del premio al Novato del Año de la NBA. Keldon Johnson anotó 20 puntos y el alero novato Carter Bryant aportó un máximo de temporada de 17.

Wembanyama sufrió una contusión en una costilla el lunes y Castle está fuera por molestias en la rodilla derecha.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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