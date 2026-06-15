Fox acuerda comprar la plataforma de streaming Roku en una operación de 22.000 millones de dólares

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El acuerdo anunciado el lunes le dará a Fox acceso al canal Roku, a datos propios y a más de 100 millones de hogares de streaming en todo el mundo. Fox es un gigante de los medios que incluye contenido deportivo, informativo y de entretenimiento, además de Tubi.

Fox pagará 96 dólares en efectivo y 0,9693 acciones de sus acciones ordinarias Clase A por cada acción Clase A y Clase B de Roku en circulación. La transacción está valorada en 160 dólares por acción de Roku.

Se espera que los accionistas actuales de Fox posean aproximadamente el 73% de la empresa combinada y que los accionistas de Roku posean cerca del 27%, una vez que se cierre el acuerdo.

Se prevé que el acuerdo se cierre en la primera mitad del próximo año. Aún necesita la aprobación de los accionistas de Fox y Roku, así como la aprobación regulatoria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP