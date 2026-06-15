americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios

Fox acuerda comprar la plataforma de streaming Roku en una operación de 22.000 millones de dólares

NUEVA YORK (AP) — Fox Corp. comprará la plataforma de streaming Roku en una operación en efectivo y acciones valorada en aproximadamente 22.000 millones de dólares.

El acuerdo anunciado el lunes le dará a Fox acceso al canal Roku, a datos propios y a más de 100 millones de hogares de streaming en todo el mundo. Fox es un gigante de los medios que incluye contenido deportivo, informativo y de entretenimiento, además de Tubi.

Fox pagará 96 dólares en efectivo y 0,9693 acciones de sus acciones ordinarias Clase A por cada acción Clase A y Clase B de Roku en circulación. La transacción está valorada en 160 dólares por acción de Roku.

Se espera que los accionistas actuales de Fox posean aproximadamente el 73% de la empresa combinada y que los accionistas de Roku posean cerca del 27%, una vez que se cierre el acuerdo.

Se prevé que el acuerdo se cierre en la primera mitad del próximo año. Aún necesita la aprobación de los accionistas de Fox y Roku, así como la aprobación regulatoria.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Un agente de inmigración en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. (Foto AP/Erin Hooley, Archivo)

Trump promulga ley que da casi $70.000 millones a su agenda migratoria hasta fin de mandato

Tres operadores trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street se tambalea: las tecnológicas caen y los rendimientos de bonos se disparan

Destacados del día

Trump celebra sus 80 años con una histórica velada de UFC en la Casa Blanca tras sellar la paz con Irán

Trump celebra sus 80 años con una histórica velada de UFC en la Casa Blanca tras sellar la paz con Irán

Trump anuncia acuerdo con Irán y ordena reabrir el estrecho de Ormuz tras meses de tensión militar
ULTIMA HORA

Trump anuncia acuerdo con Irán y ordena reabrir el estrecho de Ormuz tras meses de tensión militar

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

VIDEO: Micrófono abierto en la Mesa Redonda: Arleen Rodríguez regañó a su equipo en plena transmisión en vivo

VIDEO: Micrófono abierto en la Mesa Redonda: Arleen Rodríguez regañó a su equipo en plena transmisión en vivo

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter