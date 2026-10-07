Fotos satelitales muestran cómo fuerzas israelíes han borrado pueblos de Gaza

Un campamento improvisado para palestinos desplazados que perdieron sus hogares durante la guerra de Israel y Hamás se extiende por Ciudad de Gaza, el martes 6 de octubre de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Imágenes satelitales muestran que el ejército israelí ha arrasado sistemáticamente la ciudad sureña y otras localidades y distritos hasta dejarlos al ras del suelo y, en algunos lugares, incluso ha retirado con maquinaria los escombros. La demolición, mediante bulldozers y explosivos, ha continuado sin pausa desde el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás alcanzado hace un año, mientras el ejército consolida su control sobre alrededor del 60% del territorio que aún domina.

El paisaje destrozado de Gaza es sólo una de las heridas sobre heridas que han soportado los 2 millones de palestinos del enclave desde que Israel lanzó su campaña para destruir a Hamás tras el ataque de los milicianos del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Más de una de cada 10 personas de la población de Gaza previa a la guerra ha muerto o resultado herida por fuego israelí. Mientras casi todas las familias lloran a sus muertos o cuidan a heridos, la mayoría también tuvo que desplazarse varias veces para escapar de los combates y de las advertencias de evacuación israelíes. Con casi toda la población sin hogar, el territorio costero es ahora, en la práctica, una de las ciudades de tiendas de campaña más pobladas del mundo. Refugios improvisados de lona y nailon cubren playas y antiguas tierras agrícolas y llenan terrenos baldíos.

Es poco probable que algo cambie en el futuro previsible. Aunque el acuerdo de alto el fuego detuvo las ofensivas y los bombardeos más intensos, Israel golpea casi a diario tiendas, autos y edificios en ataques que, según afirma, apuntan a miembros de Hamás, pero que con frecuencia matan a mujeres, niños y otros familiares.

La gente ya no tiene que huir de un lugar a otro, pero pocos pueden reconstruir sus viviendas porque Israel impide la entrada a Gaza de la mayoría de los materiales de construcción. El plan del acuerdo de alto el fuego para la reconstrucción a gran escala de Gaza nunca ha despegado porque Israel y Hamás no han logrado un acuerdo sobre el desarme del grupo miliciano.

Najwa Abu Eita perdió a su hija de 7 años cuando fuerzas israelíes atacaron su casa en el campamento de refugiados central de Nuseirat en septiembre de 2024, y sus otros tres hijos resultaron heridos en el ataque. Abu Eita perdió un ojo, su rostro sigue gravemente dañado y con cicatrices, y tiene dificultades para respirar.

Era peluquera antes de la guerra, pero ahora no tiene trabajo y vive en una tienda junto a las ruinas de su casa. Lo peor de todo, cuenta, es que sus hijos se asustan por su cara y evitan mirarla.

“Mi hijo de 4 años me dice: ‘Mamá, te daré uno de mis ojos’. Y por dentro, estoy llorando”, relató.

Del lado controlado por Israel, la destrucción continúa

La población de Gaza está comprimida en alrededor del 40% del diminuto territorio, y el ejército israelí controla el resto. Imágenes satelitales de Planet Labs PBC muestran que la gran mayoría de los edificios en la parte controlada por Israel han sido derribados con bulldozers o volados hasta quedar en montones de escombros, gran parte de ello después de que los principales combates terminaran hace un año.

El ejército israelí afirma que derriba edificios para impedir que los utilicen milicianos de Hamás o para destruir las redes de túneles del grupo.

Pero un experto designado por la ONU señaló en un informe de febrero que la magnitud de la destrucción de viviendas civiles e infraestructura en Gaza “no tiene precedentes incluso según los terribles estándares de la guerra moderna desde el siglo XX”.

El informe advirtió que podría constituir un crimen de lesa humanidad o alcanzar el nivel de genocidio, que según el derecho internacional incluye “infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física”.

Israel rechaza las acusaciones de genocidio y sostiene que apunta a milicianos de Hamás y a su infraestructura, entrelazada con zonas civiles.

Las imágenes de Planet Labs muestran al menos 50 puestos militares israelíes construidos en toda la parte de Gaza controlada por Israel, al menos 18 de ellos levantados desde que comenzó el alto el fuego. Muchos se han instalado sobre antiguos vecindarios donde se han despejado los escombros de edificios demolidos cercanos.

La mayor parte de Rafah fue arrasada antes del alto el fuego, pero las imágenes muestran que las tropas siguen demoliendo los pocos edificios que quedan. Varios edificios abandonados de la ONU se han salvado, al igual que un campo deportivo municipal que ahora parece albergar una base militar.

Otra base nueva también se alza en lo que antes era la intersección principal de la localidad sureña de Beni Suhaila. Allanada durante el último año, la ciudad es ahora un páramo atravesado por una telaraña de senderos de tierra que antes eran calles.

En Jabaliya, en el norte, la mayor parte del complejo hospitalario al-Awda quedó reducida a escombros en los últimos meses, al igual que varios edificios escolares administrados por la ONU, según muestran imágenes satelitales. Jabaliya fue en su día el mayor campamento de refugiados de la Franja de Gaza, hogar de unos 120.000 refugiados y decenas de miles de otros residentes en un distrito urbano densamente construido.

Ahora, uno de los pocos edificios que siguen en pie es el Hospital Indonesio, de forma octagonal, vacío desde que las tropas lo clausuraron en junio de 2025. El ejército israelí construyó una nueva base cerca.

De manera similar, la mayor parte de Beit Hanoun, que alguna vez fue una localidad de unas 70.000 personas en el extremo noreste de Gaza, y Shijaiya, un barrio de Ciudad de Gaza fundado hace 800 años, son ahora manzana tras manzana de casas y torres de apartamentos aplanadas.

La economía de Gaza ha quedado destrozada

Un mayor flujo de ayuda y de productos comerciales sacó a Gaza de la hambruna que surgió en algunas zonas el año pasado, cuando israelí prohibió durante meses la entrada de alimentos y otros bienes. Pero la mayor parte de la población sigue dependiendo de la asistencia internacional. Hay pocos empleos, en su mayoría vinculados a vender en el mercado.

Shadi Barawi perdió a su padre al inicio de la guerra. Poco después, Barawi fue alcanzado por metralla de un ataque cerca de su casa en Ciudad de Gaza, y le amputaron la pierna, uno de unos 6.000 amputados que dejó la guerra.

Tras perder la pierna, “perdí toda esperanza en la vida”, expresó el hombre de 35 años. Pero era el único sostén, explicó, de su propia familia de seis integrantes y de sus cinco hermanas.

Como era barbero antes de la guerra, volvió a cortar el pelo para ganar algo de dinero. No tiene prótesis y se sostiene sobre sus muletas mientras trabaja en la misma tienda donde vive.

“Estoy trabajando en circunstancias difíciles”, comentó. “Estoy con una sola pierna. Puede que le corte el pelo a tres clientes y luego me canse y pare a descansar, pero después sigo”, añadió.

Otros aún buscan a sus muertos

Miles de cuerpos siguen enterrados bajo edificios destrozados por ataques israelíes. Desde el alto el fuego, las autoridades de Gaza han ido lentamente de un sitio a otro para intentar encontrarlos.

La semana pasada, un equipo de búsqueda finalmente llegó a la casa en Ciudad de Gaza de Haneen al-Khodari. Cuando su edificio fue alcanzado en diciembre de 2023, Al-Khodari salió despedida hacia un árbol cercano y, tras semanas en el hospital, le dijeron que sus padres, hermanos y muchos de sus primos habían muerto, contó. Los cuerpos de 17 de ellos quedaron atrapados bajo los escombros desde entonces.

Pero después de ocho horas excavando entre las ruinas, el equipo solo recuperó los restos de un niño pequeño y dos huesos. Se suspendió la búsqueda del resto.

Al-Khodari se sentó en el pavimento, con sus esperanzas hechas añicos. “Habíamos estado esperando este momento durante tres años”, dijo.

Una lámina de plástico en el suelo frente a ella contenía lo que habían encontrado, etiquetado con las palabras: “Huesos mezclados”.

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Keath informó desde El Cairo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP