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Fotos: Comunidades de todo EEUU, Hawai y México se preparan para poderosas tormentas

Comunidades de todo Estados Unidos, Hawai y México se preparan para poderosas tormentas, desde un nor’easter (un ciclón extratopical) que se fortalece en la costa este estadounidense hasta los huracanes Nolo y Polo en el Pacífico, que están generando fuertes vientos, lluvias intensas, inundaciones y mar agitado.

La gente evacua sus hogares mientras el huracán Polo se acerca a Puerto San Carlos, en el estado de Baja California Sur, México, el lunes 28 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo)
La gente evacua sus hogares mientras el huracán Polo se acerca a Puerto San Carlos, en el estado de Baja California Sur, México, el lunes 28 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eduardo Verdugo) AP

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Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de The Associated Press.

FUENTE: AP

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