Ford llama a revisión a más de 250.000 autos Focus por fallas de motor

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La llamada a revisión incluye 255.404 automóviles Ford Focus, modelos de los años 2012 a 2018. Ford indicó que la válvula de purga del depósito de combustible podría fallar, provocando que el motor se detenga inesperadamente durante la conducción, lo que aumenta el riesgo de accidente y lesiones.

Para solucionar el problema, los concesionarios proporcionarán una actualización del software del sistema de propulsión sin cargo alguno.

Se espera que las cartas de notificación a los propietarios se envíen por correo el 6 de julio. Los propietarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Ford al 1-866-436-7332.

El número de Ford para esta retirada es 26S40. El número de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) para esta retirada es 26V369. El número de retirada original de la NHTSA para este problema es 18V735.

Los números de identificación del vehículo incluidos en esta retirada podrán buscarse en NHTSA.gov el 6 de julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP