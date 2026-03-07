americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ford llama a revisión a 1,74 millones de vehículos por fallas en la pantalla del retrovisor

NUEVA YORK (AP) — Ford hizo dos llamados a revisión que afectan a casi 1,74 millones de vehículos en Estados Unidos, debido a problemas en el software que afectan las pantallas de la cámara de visión trasera.

El logo de Ford en la entrada de la Fábrica de Camioneta Ford Motor Company, el miércoles 30 de abril de 2025, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo)
El logo de Ford en la entrada de la Fábrica de Camioneta Ford Motor Company, el miércoles 30 de abril de 2025, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo) AP

Un componente interno del sistema de infoentretenimiento de ciertas camionetas Ford Bronco 2021-2026 y Ford Edge 2021-2024 podría sobrecalentarse y apagarse, impidiendo que aparezca la imagen trasera cuando los conductores ponen reversa, señaló la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) en avisos publicados esta semana.

Además, algunos autos Ford Escape 2020-2022 y Lincoln Corsair 2020-2022, así como las camionetas Lincoln Aviator y Explorer 2020-2024, podrían mostrar una imagen trasera volteada o invertida.

Los llamados a revisión abarcan 849.310 Bronco y Edge, así como 889.950 Escape, Corsair, Aviator y Explorer. Ford calcula que todos estos vehículos presentan este defecto. A pesar de ello, la empresa no tiene conocimiento de lesiones o accidentes relacionados con ninguno de los dos retiros, según documentos de la NHTSA.

Aun así, la NHTSA ha advertido a los conductores que ambos problemas podrían incrementar el riesgo de un choque.

Para los propietarios de camionetas Bronco y Edge afectadas, Ford ofrece una actualización gratuita de software para el Módulo de Interfaz del Protocolo de Accesorios (APIM, por sus siglas en inglés). Las cartas de notificación se enviarán por correo a los propietarios a finales de mes, y la solución estará disponible ya sea en un concesionario o mediante una actualización remota.

Pero, según señaló los anuncios de esta semana, aún se desarrolla una solución para el retiro que afecta a los modelos Escape, Corsair, Aviator y Explorer. Se tiene previsto que en los próximos meses se envíen cartas por correo para notificar a los propietarios sobre los riesgos de seguridad.

Ford no respondió de momento a mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

Para más información, los conductores pueden visitar el sitio web de la NHTSA y el buscador en línea de llamados a revisión de Ford usando el número VIN de su vehículo, o llamar a la línea de atención al cliente de la empresa al 1-866-436-7332.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Un automóvil circula detrás del cartel de precios de gasolina de una gasolinera en San Francisco, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)

Se disparan precios del petróleo y gasolina al tiempo que guerra con Irán no cede

Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Tribunal Federal de Florida)

EEUU negocia con Venezuela la posible extradición de Alex Saab, aliado clave del chavismo

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter