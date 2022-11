Fonda refuerza trabajo para prevenir embarazo adolescente

Aunque el mundo tras la revocación del fallo Roe v. Wade será más difícil para las chicas, pues son ellas las que tendrán que engendrar a un bebé sin acceso al aborto, el trabajo para combatir el embarazo adolescente también se debe enfocar en los adolescentes varones, dijo Fonda, quien se encontraba en Atlanta para recaudar fondos el jueves para celebrar el 27o aniversario de Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential.

“Debemos ayudar a nuestros muchachos a entender que no tienen que embarazar a una chica para ser hombres, que ser un hombre real significa cuidarse, respetar su cuerpo y el cuerpo de su pareja”, dijo Fonda a The Associated Press. “Las cosas son mucho, mucho más difíciles para los chicos y las chicas ahora, así que enseñarles herramientas sobre su salud reproductiva, sobre cómo mantenerse saludables, cómo evitar embarazos, cómo decir no, cómo tener decisión sobre su cuerpo, esas cosas son mucho más importantes que nunca”.