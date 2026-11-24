El subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, fue citado en un comunicado del organismo señalando que el dinero del crédito es crucial para "reducir los riesgos externos del sector energético” y "disminuir la vulnerabilidad social y económica ante desastres naturales”.

El comunicado precisó que los riesgos para Ecuador han disminuido, pero “siguen siendo elevados y se derivan en particular de la posibilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad”, aunque reconoció que ese panorama está mitigado “por las reservas actuales y los planes de contingencia existentes”.

Señaló que este nuevo préstamo fue posible por el cumplimiento “sólido” de un acuerdo previo por 5.000 millones de dólares vigente desde mayo de 2024. “Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa de reformas económicas”, destacó. No dio detalles de las condiciones del préstamo.

Para Ecuador se proyecta en este año un crecimiento económico del 2,7%, el cual “sigue siendo sólido”, mientras que “la inflación permanece en niveles bajos del 1,3% interanual en septiembre”, según el comunicado.

Por otro lado, se proyecta un superávit de la cuenta corriente del 4,6% del PIB en 2026 “gracias a las sólidas exportaciones de petróleo y de productos no petroleros”, aseveró el FMI.

Añadió que “los indicadores sociales y condiciones en el mercado laboral están mejorando” y que las reservas internacionales estaban en niveles máximos históricos de 11.775 millones de dólares, la moneda de curso legal, hasta septiembre pasado.

Este nuevo préstamo se produce luego de que el país recuperó desde enero pasado el acceso a los mercados internacionales de capital, de los que estaba alejado desde enero de 2019.

El anuncio de los nuevos fondos —cuyos desembolsos dependen del cumplimiento de metas— se produjo cuando los efectos de El Niño, como lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra, destrucción de puentes y carreteras, están afectando a buena parte del país.

La Secretaría de Gestión de Riesgos aseveró en su último informe que desde finales de agosto se han registrado eventos adversos que han dejado 114.749 personas afectadas en las 24 provincias del país. Un total de 27 personas han fallecido.

Un 59% de tales eventos son inundaciones, un 17,22% deslizamientos de tierra y el resto vendavales, lluvias intensas y erosión, entre otros. El informe identificó a ocho provincias como las más afectadas.

FUENTE: AP