Flotilla con activistas y ayuda para palestinos en Gaza zarpa desde España

Los organizadores de la Flotilla Global Sumud afirman que participarán más de 70 barcos y 1.000 personas de todo el mundo, y los promotores sostienen que se trata de la mayor movilización civil contra las acciones de Israel en el territorio palestino.

Casi 40 embarcaciones salieron de Barcelona y el resto se unirán a la flota desde otros puertos del Mediterráneo a medida que navegan hacia el este, explicó Thiago Ávila, uno de los líderes de la iniciativa, en una conferencia de prensa en Barcelona el domingo durante un acto simbólico de despedida. El mal tiempo había obligado a los organizadores a retrasar la salida, que inicialmente estaba prevista para el 12 de abril.

Aunque la atención se centra ahora en la guerra con Irán, los activistas esperan que esta misión reactive el interés por la difícil situación de los palestinos que viven en Gaza.

“Navegamos porque los gobiernos han fallado”, manifestó Saif Abukeshek, activista palestino y miembro del comité directivo global de la flotilla.

“Quieren una sociedad que se sienta impotente, que no pueda actuar, que no pueda movilizarse”, afirmó Abukeshek el domingo. “Nos negamos a ser esa sociedad”.

La semana pasada se cumplieron seis meses desde la entrada en vigor de un alto el fuego puso fin a los combates más intensos entre las fuerzas israelíes y los insurgentes liderados por Hamás en la Franja de Gaza. En este tiempo, sin embargo, los ataques israelíes han matado a más de 700 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí.

Aún queda mucho por hacer en relación con el alto el fuego, desde el desarme de Hamás y poner fin a su gobierno hasta el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y el inicio de una vasta reconstrucción. Alrededor de dos millones de personas siguen viviendo entre ruinas en el sitiado enclave costero, con escasez de alimentos y medicinas, y con la ayuda limitada que entra por un único paso fronterizo controlado por Israel.

Israel y Egipto han impuesto distintos grados de bloqueo a Gaza desde que Hamás tomó el poder de manos de fuerzas palestinas rivales en 2007. Israel sostiene que el bloqueo es necesario para impedir que Hamás importe armas, mientras que los críticos afirman que equivale a un castigo colectivo contra la población palestina del territorio.

La última iniciativa de la Flotilla Global Sumud llega menos de un año después de las autoridades israelíes frustraran otro intento.

El otoño pasado, decenas de embarcaciones navegaron cerca de Gaza, y una cruzó incluso la línea de 12 millas náuticas (22 kilómetros) que divide las aguas internacionales y de las gazatíes. Pero finalmente todas fueron interceptadas y confiscadas o se les impidió el paso.

Los participantes en la flotilla del año pasado, incluida la activista climática sueca Greta Thunberg, fueron arrestados, encarcelados y deportados por Israel. Denunciaron que las autoridades israelíes los maltrataron durante la detención, acusaciones que Israel niega.

La detención en el mar fue transmitida en vivo por cámaras a bordo, lo que en aquel momento provocó protestas en todo el mundo. Pero desde entonces la atención sobre Gaza ha disminuido y las miradas se centran ahora en la última guerra con Irán, que está azotando a Oriente Medio y sacudiendo los mercados globales.

Los organizadores esperan que esta misión vuelva a centrar la atención en las condiciones de los palestinos en la Franja, devastada por la guerra entre Israel y Hamás. Más de 70.000 palestinos han muerto desde el inicio de los combates tras el ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que unas 1.200 personas murieron y 251 más fueron tomadas como rehenes.

Greenpeace España y el grupo de rescate de migrantes Open Arms están entre quienes respaldan la iniciativa, y han sumado sus dos grandes embarcaciones a otras más pequeñas que cruzarán el Mediterráneo.

“Navegamos porque el pueblo de Gaza tiene derecho a existir, a respirar y a prosperar en su tierra”, apuntó Eva Saldaña, directora de Greenpeace España.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP