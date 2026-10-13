Florida ejecuta a preso que mató a su compañero de celda para ser sentenciado a muerte

James Robertson, de 63 años, fue declarado muerto a las 12:32 de la tarde tras recibir una inyección de tres fármacos en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Se declaró culpable de asesinato en primer grado y renunció a todas las apelaciones en el estrangulamiento de Frank Hart en 2008.

La ejecución de Robertson se produce en un momento de creciente atención sobre la pena de muerte en Estados Unidos. En Tennessee, Christa Pike sobrevivió al intento de ejecutarla con dos dosis letales de pentobarbital hace dos semanas y la semana pasada, el Pentágono anunció que será transmitida en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el autor del tiroteo en Fort Hood, Texas.

El portavoz del Departamento de Correcciones de Florida, Jordan Kirkland, fue preguntado en una conferencia de prensa qué haría Florida para asegurarse de que no ocurra lo mismo que en Tennessee.

“Florida tiene un proceso y un protocolo sólidos de inyección letal”, respondió Kirkland. Declaró que no podía hablar sobre el procedimiento en Tennessee, pero que en Florida "estamos muy comprometidos a llevarlo a cabo de una manera humana y digna”.

Florida ejecuta a las personas inyectándoles un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones.

Robertson iba a ser una de dos ejecuciones que Florida llevaría a cabo el martes, pero el gobernador Ron DeSantis retiró la semana pasada la orden de ejecución para William Lee Thompson. El gobernador republicano no dio una razón, pero el mes pasado había suspendido temporalmente su ejecución a la espera de una evaluación psiquiátrica.

Los registros muestran que esta es la primera vez que DeSantis retira una orden de ejecución, lo cual técnicamente no cambia la condena de Thompson. Permanecerá en el corredor de la muerte, y en el futuro podría firmarse una nueva orden de ejecución para él.

Robertson quería ser ejecutado

Según los registros judiciales, Robertson estaba encarcelado en la Institución Correccional de Charlotte, al norte de Fort Myers, en diciembre de 2008 cuando ató varios calcetines para crear una soga y estrangular a Hart mientras dormía. Robertson dijo a los investigadores que el ataque no fue provocado y que mató a su compañero de celda para que lo condenaran a muerte y así no tener que pasar el resto de sus días en prisión.

Robertson tenía 17 años cuando fue a prisión en 1980 por robo con allanamiento y agresión. Años de condenas por fuga, agresión y delitos con armas mientras estaba en prisión siguieron sumando tiempo a su condena total. Hart fue enviado a prisión en 2003 tras una condena por agresión sexual.

Robertson se declaró culpable y renunció a la fase de determinación de la pena, en la que un jurado recomienda la pena de muerte o cadena perpetua. Un juez condenó a Robertson a muerte, y más tarde el preso renunció a todos los procedimientos posteriores a la condena. Robertson reiteró su postura durante una audiencia a principios de este mes, al decirle a un juez que entendía que su ejecución había sido programada y que no quería presentar apelaciones finales ante la Corte Suprema de Florida ni la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los opositores a la pena de muerte dicen que el caso de Robertson demuestra que la pena de muerte no disuade el crimen. Maria DeLiberato, directora legal y de políticas de Floridians for Alternatives to the Death Penalty, sostuvo que Hart merecía estar protegido en prisión y argumentó que “la existencia de la pena de muerte pudo haber causado la misma violencia que supuestamente previene”.

Indulto deja a otro preso de Florida en el corredor de la muerte

Mientras tanto, DeSantis es el tercer gobernador de Florida en firmar una orden de ejecución para Thompson. Bob Graham y Bob Martinez programaron ejecuciones para Thompson en la década de 1980, pero años de apelaciones y suspensiones le permitieron evitar la silla eléctrica, el método de ejecución del estado en ese momento. El recluso de 74 años fue condenado por asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual en el homicidio de Sally Ivester, de 23 años, en 1976.

Thompson permanecerá en el corredor de la muerte de Florida, y en el futuro podría firmarse una nueva orden de ejecución para él. Sus abogados han dicho que padece demencia y que su salud se está deteriorando y han pedido trasladarlo a un centro médico adecuado para recibir la atención que necesita.

Solo otro recluso de Florida sigue con vida tras una orden de ejecución firmada por DeSantis. James Dailey, de 80 años, tenía prevista su muerte a finales de 2019 por el asesinato de una niña de 14 años, pero un juez federal detuvo la ejecución mientras los abogados argumentaban en contra de su culpabilidad. La suspensión finalmente se levantó, pero DeSantis no firmó una nueva orden de ejecución. El estado detuvo todas las ejecuciones durante la pandemia de COVID-19 y no las reanudó hasta 2023.

Florida tiene la cámara de ejecución más activa del país

DeSantis, quien dejará el cargo en enero, supervisó 19 ejecuciones en 2025, más que cualquier otro gobernador de Florida en un solo año desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976. Robertson fue la 17.ª ejecución del estado en 2026, con dos más ya programadas, sin contar a Thompson.

DeSantis ha hecho pocos comentarios públicos sobre el número sin precedentes de ejecuciones, pero anteriormente explicó que su objetivo es llevar justicia a las familias de las víctimas que han esperado décadas para que se cumplan las sentencias de muerte.

William Reaves, de 77 años, tiene prevista su ejecución el 20 de octubre, seguido por Jesse Guardado, de 64, el 5 de noviembre. Reaves fue condenado por matar a tiros a un policía después de dejar caer un arma frente al agente en 1986. Guardado fue condenado por robar y matar a una mujer para comprar drogas en 2004.

Si Reaves y Guardado son ejecutados según lo previsto, eso igualaría el total del estado en 2025, con ocho semanas restantes en 2026.

En total, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Además de encabezar a todos los demás estados el año pasado, Florida ha llevado a cabo más de la mitad de las 31 ejecuciones totales en Estados Unidos en lo que va de este año. En julio, Florida ejecutó a dos presos en un mismo día, el primer estado en hacerlo en casi una década. _________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP