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Florida demanda a OpenAI y a su CEO Sam Altman; alega que ocultó riesgos de ChatGPT

MIAMI (AP) — El estado de Florida presentó el lunes una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, al afirmar que la empresa lanzó a sabiendas y comercializó de forma agresiva ChatGPT al público mientras ocultaba sus riesgos.

Sam Altman, CEO de OpenAI, llega al tribunal en Oakland, California, el 30 de abril del 2026. (AP foto/Godofredo A. Vásquez)
Sam Altman, CEO de OpenAI, llega al tribunal en Oakland, California, el 30 de abril del 2026. (AP foto/Godofredo A. Vásquez) AP

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, manifestó durante una conferencia de prensa que la compañía suprimió advertencias internas de seguridad y engañó a los usuarios sobre la verdadera naturaleza y los peligros del producto.

“Hoy anunciamos la primera demanda en el país liderada por un estado contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman", declaró Uthmeier. "OpenAI y Altman ignoraron advertencias de seguridad internas y externas, pusieron a niños en gran riesgo y permitieron que un producto peligroso llegara a millones de floridanos”.

La demanda civil sostiene que OpenAI y Altman priorizaron la rapidez de salida al mercado y las ganancias comerciales por encima de la seguridad de los usuarios, y desatendieron advertencias reiteradas de expertos tanto dentro como fuera de la empresa. Afirma que la compañía desplegó un producto que facilita y fomenta daños, incluidos el autolesionarse y la violencia, mientras aseguraba falsamente a los usuarios que era seguro.

También alega que ChatGPT recopila datos de menores sin supervisión parental significativa, provoca adicción conductual y daño cognitivo. La empresa también ha minimizado activamente errores peligrosos, según la demanda.

La ley de Florida prohíbe las prácticas comerciales desleales y defectuosas, señalaron funcionarios. La demanda sostiene que la conducta de OpenAI causa un daño continuo a los floridanos y exige rendición de cuentas.

OpenAI no respondió a un correo electrónico en el que The Associated Press solicitaba comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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