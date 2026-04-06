Flamengo comienza defensa del título en una Libertadores con favoritismo brasileño

Los jugadores de Flamengo celebran la conquista del campeonato carioca tras vencer a Fluminense en la final, el domingo 8 de marzo de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) AP

Flamengo , que viene de conquistar su cuarta estrella en la final disputada en noviembre en Lima, mantiene la base de su plantel en el que destaca el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, elegido mejor jugador de la región en 2025.

Palmeiras, que se quedó a las puertas de sumar su cuarto cetro tras su revés en la definición ante el Mengao, buscará reeditar los logros conseguidos en 2020 y 2021 bajo la dirección técnica del portugués Abel Ferreira.

Uno de los aspirantes a acabar con el yugo de los brasileños es Boca Juniors, seis veces ganador del torneo, que vuelve a esta instancia tras dos años de ausencia.

La fase de grupos de la Libertadores se disputará bajo el formato de ocho grupos de cuatro equipos que se enfrentarán en seis fechas entre el 7 de abril y el 28 de mayo.

Los conjuntos que se clasifiquen en los dos primeros lugares de cada zona accederán a los octavos de final. Tras una pausa por la Copa del Mundo, la competición se reanudará en agosto con las fases eliminatorias. La final se realizará el 28 de noviembre en Montevideo.

Campeón con novedades

Flamengo ha sumado tres de sus cuatro títulos en 2019, 2022 y 2025, con lo que se ha convertido en el máximo exponente del dominio brasileño en la competición.

El vigente campeón quedó encuadrado en el Grupo A con Estudiantes de La Plata, otro tetracampeón del torneo. Su debut será una prueba exigente en la altura ante Cusco.

A pesar de los éxitos recientes, el equipo carioca despidió el mes pasado a Filipe Luis, que había conquistado cinco títulos como entrenador, incluyendo la Libertadores y el Brasileirao en 2025. Las derrotas en la Supercopa de Brasil ante el rival local Corinthians y la Recopa Sudamericana frente a Lanús le costaron el puesto y fue sustituido por Leonardo Jardim.

Flamengo cuenta con los internacionales brasileños Leo Pereira, Alex Sandro y Danilo, además de Lucas Paquetá, el fichaje más caro en la historia del fútbol sudamericano, que regresó al club en enero desde el West Ham por 50 millones de dólares.

Palmeiras mantiene en su plantel al internacional argentino José Manuel “Flaco” López, quien fue el máximo goleador de la pasada edición de la Libertadores, con siete dianas —igualado con el delantero Adrián Martínez, de Racing Club— y al colombiano Jhon Arias, que llegó desde el Wolverhampton.

El cuadro paulista comenzará en Barranquilla contra Junior dentro del Grupo F en el que también están Cerro Porteño y Sporting Cristal.

Esperanzas argentinas

Boca pondrá a prueba su prestigio en el Grupo D, que es considerado el más parejo en esta etapa. Su andadura iniciará en Chile contra Universidad Católica y continuará ante Barcelona de Guayaquil, que superó en la fase preliminar a Argentinos Juniors y Botafogo, y Cruzeiro, campeón en 1976 y 1997.

Al margen de la jerarquía que aporta su capitán, el campeón del mundo Leandro Paredes, en el equipo xeneize las esperanzas están cifradas en el enlace juvenil Tomás Aranda, la última aparición del fútbol argentino que ha cosechado elogios hasta de Lionel Scaloni, técnico del seleccionado mayor.

Otro campeón del mundo que jugará la Libertadores será Ángel Di María, que guiará a Rosario Central en el Grupo H frente a Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central.

Hitos a la vista, retornos y estrenos

En el contingente brasileño también destaca Fluminense, que volverá al certamen que ganó por primera vez en 2023. En su nómina se mantiene el arquero Fabio, de 45 años, que ha disputado 110 partidos en la Libertadores y está a tres de igualar la marca del paraguayo Ever Almeida.

Corinthians, campeón en 2012 y que despidió a su entrenador Dorival Junior antes del estreno, se medirá en el Grupo E con Peñarol, que alzó el último de sus cinco trofeos en 1987.

Nacional, el otro representante uruguayo, extenderá su récord de participaciones al jugar la Libertadores por 53ra ocasión. En esta ocasión se enfrentará en el Grupo B con Universitario, Coquimbo Unido y Tolima.

Lanús, el equipo argentino que ha logrado romper con la hegemonía brasileña en torneos continentales al vencer a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana y al Flamengo en el Maracaná por la Recopa Sudamericana, regresa a la máxima cita del continente después de nueve años.

El Granate chocará en el Grupo G con Liga de Quito, Always Ready y el debutante brasileño Mirassol.

Los argentinos Platense, que se estrenará contra Corinthians, e Independiente Rivadavia, rival de Bolívar, también harán su primera incursión en el torneo regional.

La CONMEBOL ha establecido un premio récord de 25 millones de dólares para el campeón de la Copa Libertadores 2026, mientras el subcampeón recibirá siete millones. El acumulado total para el ganador puede superar los 40 millones de dólares sumando el monto obtenido a lo largo del torneo.

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FUENTE: AP