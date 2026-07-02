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Fiscalía se desiste de intentar que el periodista guatemalteco José Rubén Zamora vuelva a prisión

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía guatemalteca se desistió de un recurso jurídico con el que intentaba que el reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora regresara a prisión, lo cual cierra la posibilidad de que sea encarcelado.

El desistimiento se realizó la semana pasada y el jueves se hizo público en la red social X, donde el hijo del comunicador confirmó la postura de la fiscalía.

Mientras estuvo dirigido por la exfiscal Consuelo Porras, el Ministerio Público presentó ante la Corte de Constitucionalidad —el máximo órgano de justicia del país— una apelación contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la libertad para Zamora, en un caso judicial por el que es investigado por el delito de lavado de dinero.

“En su propio escrito (la fiscalía) admite que la resolución de la CSJ está apegada a derecho: la prisión preventiva debe ser excepcional, proporcional y debidamente fundamentada. Con ello, reconoce que la privación de libertad de Zamora ha sido arbitraria e injustificada”, expresó José Zamora, hijo del periodista, en X.

Porras dejó el cargo el 16 de mayo y en su lugar asumió Gabriel García Luna, que ha puesto distancia de la forma en que la exfiscal dirigió la fiscalía, luego de que decenas de exoperadores de justicia, periodistas y activistas exiliados la acusaran de criminalización.

Con la llegada de García Luna, quién ha dicho que bajo su administración “la fiscalía no será un instrumento de venganza”, los fiscales han desistido de acciones judiciales contra otros reporteros por su labor periodística.

García Luna también ha destituido a unos 30 exfiscales y personal administrativo aliado de Porras en la fiscalía, entre ellos a Rafael Curruchiche, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, y a la fiscal Cinthia Monterroso, quienes procesaron a Zamora, negándole el conocer la acusación en su contra, solicitándole a un juez no aceptar las pruebas de su defensa, y pidiendo que estuviera preso más de tres años sin juicio ni condena.

Zamora, de 69 años, es un periodista reconocido a nivel nacional e internacional por sus publicaciones contra la corrupción. El periodista ha dicho que los dos procesos jurídicos que la fiscalía ha encaminado en su contra son por publicaciones de hechos de corrupción en gobiernos anteriores, especialmente contra el expresidente Alejandro Giammattei, que nombró a Porras por un segundo período y la considera su amiga.

Porras, Curruchiche y Monterroso fueron sancionados por más de 40 países, acusados de obstaculizar el combate a la corrupción y socavar la democracia guatemalteca.

FUENTE: AP

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