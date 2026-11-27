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Godoy explicó en un video difundido en redes sociales que el objetivo de las indagatorias es “establecer la existencia de una red que, mediante diversos mecanismos, habría favorecido a determinadas personas y empresas vinculadas con funcionarios” del Instituto Nacional Electoral (INE) o de los organismos electorales locales.

El anuncio, en el que no se mencionó a ninguno de los investigados, llega un mes después de la renuncia de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que dejó el cargo cuando la Auditoría Superior de la Federación detectó supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos.

Tras su marcha, al menos treinta colaboradores y directivos cercanos a ella también dejaron sus puestos y la Secretaría de Hacienda congeló cuentas bancarias de 15 empresas vinculadas a proveedores electorales y a 25 personas, entre ellas Taddei.

Godoy agregó que las investigaciones apuntan a empresas que fueron favorecidas de manera irregular por funcionarios de los organismos electorales. Además, dijo que se recibió documentación relacionada con la posible incorporación al INE de personas que “habrían percibido remuneraciones sin desempeñar las funciones para las que fueron contratadas”.

Además, indicó que se realizaron cateos en cuatro domicilios en la Ciudad de México y que en uno de ellos se localizaron urnas y mamparas de votación, copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos.

“Quiero ser muy clara, investigar hechos constitutivos de delito no significa prejuzgar responsabilidades ni cuestionar la legitimidad de una institución”, afirmó la fiscal.

La crisis en las instituciones electorales mexicanas coincide con el inicio de los preparativos para las elecciones intermedias de junio de 2027, en las que se elegirán 20.109 cargos, entre ellos 500 diputados federales, 17 gobernadores, 1.098 diputados locales y 18.494 autoridades municipales. FUENTE: AP