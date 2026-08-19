Fiscalía dice que grabado en bala muestra que Charlie Kirk fue atacado por sus ideas políticas

Que el acusado, Tyler Robinson, haya actuado por animadversión política podría ser clave para la fiscalía, que solicita la pena de muerte, o para sus abogados a la hora de descartar esa sentencia.

La fiscalía y la defensa han presentado documentos contrapuestos centrados en si el delito incluyó factores agravantes que harían que Robinson pusiese ser condenado a la pena capital si es declarado culpable. Entre ellos figuran el señalamiento por motivos políticos y si el tiroteo puso en peligro a las miles de personas que asistieron al acto de Kirk del 10 de septiembre en Utah Valley University.

Robinson está acusado de delitos que incluyen asesinato agravado y aún no se ha pronunciado sobre los cargos que se le imputan. El acusado, de 23 años, se entregó un día después del tiroteo.

La última tanda de documentos judiciales se da a conocer tras una vista preliminar de cinco días en julio, cuando los fiscales presentaron lo que dijeron que eran evidencias “abrumadoras” contra Robinson, mientras su defensa trabajaba para sembrar dudas sobre las conclusiones de los analistas.

El juez, Tony Graf, dijo que decidirá si el caso debe avanzar a juicio después de volver a escuchar a ambas partes el 1 de septiembre.

En un documento presentado a última hora del martes, la fiscalía apuntó que la bala grabada hallada en el arma sospechosa era una “referencia política manifiesta”. También apuntó que Robinson presuntamente escribió en un mensaje de texto sobre Kirk que “ya estaba harto de su odio. Hay odios con los que no se puede negociar".

Los abogados del acusado han argumentado que el mensaje de texto no es una prueba lo suficientemente sólida como para demostrar una motivación política. No respondieron a un pedido de comentarios acerca de los últimos documentos presentados por la fiscalía.

Antes de su muerte, Kirk y la organización que cofundó, Turning Point USA, movilizaron el voto juvenil conservador para ayudar al presidente Donald Trump a obtener un segundo mandato.

Los fiscales sostienen que la oposición de Kirk al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la atención sanitaria de reafirmación de género contrastaba radicalmente con Robinson, quien, según se informó, mantenía una relación sentimental con su compañero de piso, Lance Twiggs. De acuerdo con la fiscalía, Twiggs dijo a los investigadores que había considerado la posibilidad de una transición de género alrededor del momento de la muerte de Kirk.

Una nota manuscrita que, según los fiscales, Robinson dejó para Twiggs decía en parte: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk, y la aproveché".

En una entrevista grabada que se mostró en el tribunal el mes pasado, Twiggs afirmó que nunca había escuchado a Robinson hablar de Kirk antes del tiroteo. Robinson tampoco hablaba mucho sobre temas de género o derechos LGBTQ+, pero a veces sí hablaba de política, incluido Trump, contó Twiggs a los investigadores.

The Associated Press envió un correo electrónico al abogado de Twiggs para solicitar comentarios.

Durante la audiencia de julio, los investigadores presentaron análisis de ADN que, según dijeron, vinculaban a Robinson tanto con el arma sospechosa del homicidio como con una herramienta que presuntamente utilizó para grabar los cartuchos de bala. Los abogados de Robinson cuestionaron repetidamente la fiabilidad de las pruebas de ADN y de otras evidencias presentadas por los fiscales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP