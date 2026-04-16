Fiscalía de Baréin presenta cargos por muerte de hombre detenido por agencia de espionaje interno

Imagen difundida por el Ministerio del Interior de Baréin que muestra a bomberos apagando el fuego tras el impacto de un proyectil iraní en Ma'ameer, Baréin, el 9 de marzo del 2026. (Ministerio del Interior de Baréin via AP) AP

El caso penal contra un miembro no identificado del servicio de espionaje interno se produjo semanas después de que el Ministerio del Interior de Baréin anunciara una investigación sobre la muerte de Mohamed al-Mousawi, cuyo cuerpo fue devuelto a su familia con moretones, quemaduras y cortes el 27 de marzo.

The Associated Press habló con cinco testigos que vieron a al-Mousawi en la morgue o en su funeral al día siguiente, y le pidió a con un perito forense de Physicians for Human Rights para revisar imágenes de su cuerpo. Los testigos describieron marcas que evidenciaban golpes, azotes con cables y quemaduras por electrocución. La organización con sede en Nueva York concluyó que las lesiones coincidían con descripciones de traumatismo por fuerza contundente y tortura.

Al-Mousawi estaba entre decenas de personas detenidas o acusadas mientras arreciaba la guerra con Irán. Su familia dijo a AP que desapareció el 19 de marzo después de asistir a oraciones con dos amigos, quienes permanecen detenidos. Más tarde, las autoridades confirmaron que había sido arrestado bajo sospecha de espiar para Irán, acusaciones que su familia negó.

Human Rights Watch y el Bahrain Institute for Rights and Democracy exigieron una investigación. Cuando el Ministerio del Interior la anunció, sostuvo que las imágenes de al-Mousawi en la morgue del hospital militar eran “inexactas y engañosas”.

La Fiscalía de Baréin describió el jueves los cargos como “agresión que resultó en muerte”. Indicó que los investigadores revisaron historiales médicos, videos y hablaron con testigos que vieron el cuerpo. No alegó tortura ni ofreció detalles sobre la persona acusada, pero señaló que esta admitió los delitos de los que se le acusaba y fue puesta bajo custodia. Afirmó que el arresto fue legal.

Baréin restituyó en 2017 las facultades de arresto a su servicio de espionaje interno, revirtiendo restricciones anteriores impuestas por denuncias previas de abusos, mientras el gobierno profundizaba una campaña para suprimir la disidencia.

Grupos de derechos humanos dicen que Baréin —una monarquía gobernada por suníes cuya población, al igual que la de Irán, es mayoritariamente chií— utilizó la guerra como pretexto para reprimir a los críticos. El reino insular, que alberga la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, fue castigado por ataques aéreos iraníes durante semanas antes de que entrara en vigor el alto el fuego. Las autoridades arrestaron a activistas chiíes, a trabajadores migrantes que filmaron los ataques y a manifestantes que lloraron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, o protestaron por la presencia del ejército de Estados Unidos.

Aunque la persona acusada no fue identificada por su función en la Agencia Nacional de Inteligencia de Baréin, el Bahrain Institute for Rights and Democracy señaló en un comunicado que creía que probablemente se trataba de un funcionario de seguridad, debido al mandato de la unidad investigadora encargada de indagar la muerte de al-Mousawi.

Exigió que las autoridades compartan sus hallazgos con su familia y observó que los dos hombres que desaparecieron con él en marzo solo habían podido contactar a sus familias dos veces y no habían podido revelar su lugar de detención.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP