americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Fiscalía de Baréin presenta cargos por muerte de hombre detenido por agencia de espionaje interno

Los fiscales en Baréin presentaron cargos penales por la muerte de un hombre que fue detenido por la Agencia Nacional de Inteligencia del país.

Imagen difundida por el Ministerio del Interior de Baréin que muestra a bomberos apagando el fuego tras el impacto de un proyectil iraní en Maameer, Baréin, el 9 de marzo del 2026. (Ministerio del Interior de Baréin via AP)
Imagen difundida por el Ministerio del Interior de Baréin que muestra a bomberos apagando el fuego tras el impacto de un proyectil iraní en Ma'ameer, Baréin, el 9 de marzo del 2026. (Ministerio del Interior de Baréin via AP) AP

El caso penal contra un miembro no identificado del servicio de espionaje interno se produjo semanas después de que el Ministerio del Interior de Baréin anunciara una investigación sobre la muerte de Mohamed al-Mousawi, cuyo cuerpo fue devuelto a su familia con moretones, quemaduras y cortes el 27 de marzo.

The Associated Press habló con cinco testigos que vieron a al-Mousawi en la morgue o en su funeral al día siguiente, y le pidió a con un perito forense de Physicians for Human Rights para revisar imágenes de su cuerpo. Los testigos describieron marcas que evidenciaban golpes, azotes con cables y quemaduras por electrocución. La organización con sede en Nueva York concluyó que las lesiones coincidían con descripciones de traumatismo por fuerza contundente y tortura.

Al-Mousawi estaba entre decenas de personas detenidas o acusadas mientras arreciaba la guerra con Irán. Su familia dijo a AP que desapareció el 19 de marzo después de asistir a oraciones con dos amigos, quienes permanecen detenidos. Más tarde, las autoridades confirmaron que había sido arrestado bajo sospecha de espiar para Irán, acusaciones que su familia negó.

Human Rights Watch y el Bahrain Institute for Rights and Democracy exigieron una investigación. Cuando el Ministerio del Interior la anunció, sostuvo que las imágenes de al-Mousawi en la morgue del hospital militar eran “inexactas y engañosas”.

La Fiscalía de Baréin describió el jueves los cargos como “agresión que resultó en muerte”. Indicó que los investigadores revisaron historiales médicos, videos y hablaron con testigos que vieron el cuerpo. No alegó tortura ni ofreció detalles sobre la persona acusada, pero señaló que esta admitió los delitos de los que se le acusaba y fue puesta bajo custodia. Afirmó que el arresto fue legal.

Baréin restituyó en 2017 las facultades de arresto a su servicio de espionaje interno, revirtiendo restricciones anteriores impuestas por denuncias previas de abusos, mientras el gobierno profundizaba una campaña para suprimir la disidencia.

Grupos de derechos humanos dicen que Baréin —una monarquía gobernada por suníes cuya población, al igual que la de Irán, es mayoritariamente chií— utilizó la guerra como pretexto para reprimir a los críticos. El reino insular, que alberga la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, fue castigado por ataques aéreos iraníes durante semanas antes de que entrara en vigor el alto el fuego. Las autoridades arrestaron a activistas chiíes, a trabajadores migrantes que filmaron los ataques y a manifestantes que lloraron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, o protestaron por la presencia del ejército de Estados Unidos.

Aunque la persona acusada no fue identificada por su función en la Agencia Nacional de Inteligencia de Baréin, el Bahrain Institute for Rights and Democracy señaló en un comunicado que creía que probablemente se trataba de un funcionario de seguridad, debido al mandato de la unidad investigadora encargada de indagar la muerte de al-Mousawi.

Exigió que las autoridades compartan sus hallazgos con su familia y observó que los dos hombres que desaparecieron con él en marzo solo habían podido contactar a sus familias dos veces y no habían podido revelar su lugar de detención.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

El dominicano Agustín Ramírez de los Marlins de Miami le da los cinco a sus compañeros tras anotar en la cuarta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Colin Hubbard)

Marlins vencen 10-4 a Bravos para cortar racha de tres derrotas

Destacados del día

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

Pentágono activa planes para posible operación militar en Cuba en medio de tensión con EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter