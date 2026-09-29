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Fiscales federales acusan a venezolano baleado por el ICE en Texas de agredir a un agente

AUSTIN, Texas (AP) — Fiscales federales en Texas anunciaron el martes que presentaron cargos por agresión contra un repartidor venezolano que recibió un disparo por la espalda por parte de agentes de control migratorio el 20 de septiembre.

Flores y velas cerca del sitio donde un venezolano fue baleado en su vehículo por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Austin, Texas, el lunes 21 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eric Gay)
Flores y velas cerca del sitio donde un venezolano fue baleado en su vehículo por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Austin, Texas, el lunes 21 de septiembre de 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

E una denuncia federal se alega que Wilber Rafael Garces Perez, de 28 años, intentó escapar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que lo detuvo después de que un juez emitiera una orden final de expulsión, según el fiscal federal Justin R. Simmons para el Distrito Oeste de Texas.

En la denuncia, se le acusa de rozar a un agente con el espejo lateral del lado del conductor y, posteriormente, de intentar atropellar a un agente con su automóvil.

Si es declarado culpable, Garces Perez enfrenta hasta 20 años de prisión.

Un abogado de Garces Perez declinó hacer comentarios el martes por la mañana.

Según las acusaciones, el hombre entregó su licencia de conducir, pero ignoró las solicitudes de los agentes para que saliera del automóvil. Presuntamente sostuvo una conversación en español con uno de los agentes federales sobre mover el vehículo y estacionarlo, y en los documentos judiciales se indica que “el tono de la conversación fue agradable y no agresivo”.

En los documentos judiciales también se alega que, aproximadamente un minuto después, Garces Perez cerró “abruptamente” la ventanilla y se marchó. Uno de los agentes, L.G., recibió un golpe en el torso con el espejo retrovisor del lado del conductor.

Garces Perez ingresó a Estados Unidos en 2024 mediante CBP One, un programa iniciado durante el gobierno del presidente Joe Biden que permitía que los migrantes solicitaran citas con autoridades de Estados Unidos para que se considerara su petición de asilo. El presidente Donald Trump puso fin al programa en su primer día en el cargo.

Garces Perez era solicitante de asilo y tenía un permiso de trabajo válido, según la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch. Ella indicó que un juez emitió una orden de deportación después de que Garces Perez faltara a una audiencia en un tribunal de inmigración porque la notificación se envió a una dirección anterior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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