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Fiscal de Texas dice que un agente del ICE pareció atropellar a propósito a un hombre en Houston

HOUSTON (AP) — Un fiscal de Texas afirma que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) aparentemente utilizó un vehículo para atropellar de manera deliberada a un hombre que salió corriendo en Houston, y que una investigación abierta por su oficina podría derivar en cargos penales.

ARCHIVO - Un agente federal lleva una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)
ARCHIVO - Un agente federal lleva una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo) AP

Miguel Parra Hernandez, de 48 años, necesitó cirugía por una pierna rota después de ser atropellado por un automóvil el sábado, informó Cesar Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, una organización de derechos de los inmigrantes que está ayudando a la familia del hombre.

El incidente ha desatado nuevas críticas sobre las redadas migratorias en Houston, donde fiscales locales también han investigado un tiroteo mortal ocurrido en julio a manos de un agente federal de inmigración.

El fiscal de distrito del condado Harris, Sean Teare, demócrata, expresó preocupación por un video de vigilancia que muestra a Parra Hernandez y a otra persona saltando de una camioneta blanca y corriendo mientras una camioneta oscura los persigue. Un vehículo embiste a Parra Hernandez, a quien se ve en el suelo segundos después.

“En un caso como este, el cargo penal más evidente es agresión agravada con un arma mortal”, declaró Teare a FOX 26 Houston. “Es decir, el automóvil se utilizó como un arma mortal. Y ciertamente es lo que parece haber ocurrido según el video de vigilancia”.

Tim Oberle, portavoz del ICE en Houston, señaló en un comunicado enviado a The Texas Tribune el sábado que “mientras los agentes del ICE intentaban detener a los extranjeros que se encontraban ilegalmente en el país, Miguel Parra-Hernandez corrió frente a un vehículo del ICE y fue atropellado”.

Portavoces del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no respondieron de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios el martes.

Parra Hernandez lleva 34 años en Estados Unidos y se dirigía al trabajo cuando comenzó el incidente, según Espinosa. Espinosa declinó compartir la situación migratoria de Parra Hernandez.

Indicó que vio a dos agentes de ICE en la habitación de Parra Hernandez mientras lo visitaba en el hospital.

“Ya le hicieron una cirugía por la lesión debajo de la rodilla y ahora estamos esperando a que baje la hinchazón en el tobillo para poder hacerle una cirugía reconstructiva en el tobillo”, comentó Espinosa.

Teare afirmó que el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no han cooperado con su oficina durante la investigación.

En julio, Teare dijo que el Departamento de Seguridad Nacional también ignoró su solicitud de información después de que un agente de ICE matara a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años. El tiroteo fue una de al menos 10 muertes relacionadas con encuentros con agentes de inmigración desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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