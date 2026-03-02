Fiscal general de México inicia una depuración en sus oficinales estatales

Compartir en:









“Más que limpia, es un fortalecimiento claro, pues tendrán que hacer su revisión de quién trabaja ahí, pero está nombrando nuevos representantes", indicó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.

El sistema de investigación y procuración de justicia de México, un país federal, tiene por un lado a la FGR, que es la que se encarga de los delitos federales, y luego están fiscalías locales en cada uno de los 32 estados del país, que manejan los delitos del fuero común.

La salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR en noviembre tras casi siete años y numerosos cuestionamientos marcó el inicio de un nuevo ciclo en esta institución mexicana y Sheinbaum dejó claro que aspiraba a que fuera un golpe de timón para que hubiera más transparencia y mayores resultados.

Los cambios en las delegaciones regionales de la FGR, que son las que trabajan directamente con las fiscalías locales , son clave para coordinar el trabajo con las 32 entidades mexicanas a nivel nacional porque, por ejemplo, un homicidio sería un delito de la fiscalía local, pero si el asesino es miembro de un cártel pasaría a delito federal.

Los reemplazos llegan después de más de una docena de nombramientos en los últimos meses en áreas fundamentales para la lucha contra los cárteles — como la Agencia de Investigación Criminal o la fiscalía especializada en Delincuencia Organizada— y coinciden con la creciente presión de la administración del presidente estadounidense Donald Trump para que haya resultados tangibles en el combate contra el narcotráfico.

Godoy es una estrecha colaboradora de la mandataria desde que Sheinbaum era alcaldesa de la Ciudad de México (2018-2023) —dirigió la fiscalía capitalina— y la gran mayoría de sus nombramientos son gente que ya trabajó con ella.

Las críticas a la gestión de Gertz Manero habían sido casi unánimes pero tanto las asociaciones civiles como los partidos de oposición mostraron su preocupación por la cercanía de Godoy con el gobierno. Pese a eso, la mayoría de analistas esperaban una mejora en la manera de llevar los casos ante los tribunales y una mayor coordinación con otras dependencias, como la Secretaría de Seguridad federal, para combatir los altos niveles de impunidad que enfrenta México. Los primeros nombramientos que Godoy dio a conocer a finales del año pasado fueron los titulares de la Agencia de Investigación Crimina (Héctor Elizalde Mora) y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (César Oliveros Aparicio). En enero, cambió a los titulares de la fiscalía especializada en delitos fiscales, la de derechos humanos, la de violencia contra las mujeres y trata y a varios titulares de asuntos internos, incluido el del área de transparencia. FUENTE: AP