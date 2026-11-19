Kiel Baitinger-Peterson, un agente blanco con más de una década de experiencia en las fuerzas del orden, efectuó los disparos que mataron a Corey Ruiz, de 38 años, el 22 de julio en Madison.

Baitinger-Peterson fue uno de los cuatro agentes que respondieron a llamadas sobre alguien revisando autos estacionados y un presunto intento de robo, informó la policía. Rodearon a Ruiz, que iba en bicicleta.

“Concluyo que fue razonable que el agente utilizara fuerza letal cuando esta persona se resistió a los agentes, sacó un cuchillo y no se vio afectada por múltiples intentos de usar pistolas Taser mientras los agentes intentaban ponerlo bajo custodia”, declaró Ismael Ozanne, fiscal de distrito del condado Dane, en un comunicado.

El Departamento de Justicia de Wisconsin indicó inmediatamente después del tiroteo que dos agentes intentaron usar una Taser contra Ruiz, pero no tuvieron éxito. Ruiz “blandió un cuchillo e hirió” a Baitinger-Peterson, señaló el departamento.

El abogado de derechos civiles Ben Crump, que representa a la familia de Ruiz y había pedido cargos contra el agente, afirmó en un comunicado que no había nada en los videos que el fiscal les mostró que justificara el tiroteo.

“El médico forense le dijo a la familia que, si el agente no hubiera disparado ese tiro a su cabeza, Corey habría sobrevivido”, declaró Crump. “Fue claramente un uso excesivo de la fuerza. Esta muerte a manos de la policía en Madison, Wisconsin, fue injustificable, irrazonable, innecesaria e inconstitucional”.

Ozanne indicó que llegó a su decisión tras revisar pruebas que incluían informes policiales, diagramas, videos de vigilancia, videos de patrullas policiales y videos de ciudadanos. La policía de Madison no usa cámaras corporales.

“Una persona no tiene por qué gustarle y/o estar de acuerdo con la ley; sin embargo, he jurado aplicar la ley a los hechos que se presentan”, expresó el fiscal. “La ley se aplica por igual a los miembros de las fuerzas del orden y a quienes no lo son”.

Baitinger-Peterson no ha respondido a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Fue la tercera vez desde 2012 que la policía de Madison había disparado y matado a alguien en el mismo vecindario. La muerte provocó días de protestas y obligó a la ciudad a enfrentar llamados de reforma policial para abordar cuestiones de justicia racial.

Baitinger-Peterson y los otros tres agentes que interactuaron con Ruiz ese día han estado con licencia administrativa remunerada desde el tiroteo.

Aunque transeúntes captaron el enfrentamiento en video, no hay grabaciones de cámaras corporales porque la policía de Madison no las usa. Todos los policías de Madison podrían estar equipados con cámaras corporales para finales de 2027 gracias a una donación de 350.000 dólares de una organización sin fines de lucro local que funcionarios de la ciudad anunciaron en septiembre.

La donación ayudará a cubrir gastos operativos, mientras que otros costos se financian mediante subvenciones y otros medios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP