Firma de Trump estará en el papel moneda nuevo de EEUU, una primicia para un presidente en funciones

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

La medida sería una primicia para un presidente en funciones. La revista Vanity Fair fue el primer medio en dar a conocer la noticia.

Es el caso más reciente en el que Trump pone su nombre y su imagen en instituciones culturales estadounidenses, después de que rebautizara el Instituto de Paz de Estados Unidos, el Centro Kennedy de artes escénicas y una nueva clase de buques de guerra, entre otros homenajes.

Los planes llegan en paralelo a una iniciativa en curso para poner el rostro de Trump en una moneda.

Previamente este mes, una comisión federal de artes aprobó el diseño final de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen de Trump, parte de los festejos por el 250º aniversario de Estados Unidos, que se cumple el 4 de julio.

La firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent, también aparecería en el papel moneda, según un comunicado de prensa del Tesoro.

Bessent indicó en un comunicado que “no hay una manera más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país” que con billetes de dólares estadounidenses que lleven el nombre de Trump.

El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, señaló en un comunicado que imprimir la firma de Trump en la moneda estadounidense “no sólo es apropiado, sino también bien merecido”.

La Casa de Moneda, que forma parte del Departamento del Tesoro, fabrica y distribuye la moneda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP