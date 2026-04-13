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Fiorentina vence a la Lazio y alivia temor de descenso en la Serie A

FLORENCIA, Italia (AP) — Con un gol de Robin Gosens en el primer tiempo, Fiorentina doblegó el lunes 1-0 a Lazio y se alejó ocho puntos de la zona de descenso de la Serie A.

Robin Everardus Gosens celebra con su compañero de la Fiorentina Roberto Piccoli tras anotar en el encuentro de la Serie A ante la Lazio el lunes 13 de abril del 2026. (Massimo Paolone/LaPresse via AP)
Robin Everardus Gosens celebra con su compañero de la Fiorentina Roberto Piccoli tras anotar en el encuentro de la Serie A ante la Lazio el lunes 13 de abril del 2026. (Massimo Paolone/LaPresse via AP) AP

La Viola encadenó su quinto partido sin perder en la liga italiana. Su mejor racha de la temporada elevó al equipo de Paolo Vanoli por encima de Cagliari hasta el 15to puesto.

Gosens marcó el único gol del encuentro a los 28 minutos, cuando remató de cabeza un centro de Jack Harrison, el extremo cedido por Leeds United.

Con el arquero español David de Gea en gran forma, Fiorentina enlazó su segudo partido seguido sin encajar goles en el torneo doméstico.

Lazio perdió por primera vez desde el 1 de marzo a pesar de que dominó el partido, especialmente en la primera mitad. El club romano se mantiene en el noveno puesto.

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FUENTE: AP

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