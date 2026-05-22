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Fiorentina empata 1-1 con Atalanta en un triste final de temporada para ambos

FLORENCIA, Italia (AP) — Fiorentina empató 1-1 con Atalanta y los clubes cerraron campañas decepcionantes en la Serie A el viernes.

Dominic Vavassori, al frente, de Atalanta, disputa el balón con Jack Harrison, de Fiorentina, durante el partido de fútbol de la Serie A entre Fiorentina y Atalanta, el viernes 22 de mayo de 2026, en Florencia, Italia. (Marco Bucco/LaPresse via AP)
Dominic Vavassori, al frente, de Atalanta, disputa el balón con Jack Harrison, de Fiorentina, durante el partido de fútbol de la Serie A entre Fiorentina y Atalanta, el viernes 22 de mayo de 2026, en Florencia, Italia. (Marco Bucco/LaPresse via AP) AP

Roberto Piccoli adelantó a Fiorentina justo antes del descanso, pero un autogol de Pietro Comuzzo a ocho minutos del final le dio a Atalanta la repartición de los puntos y aseguró la peor posición liguera de Fiorentina desde 2019.

El club de Florencia comenzó la temporada de forma desastrosa y tuvo que esperar hasta la jornada 16 para registrar su primera victoria en la liga.

Una recuperación en el nuevo año impulsó su posición en la liga y estaba en el 14to puesto, aunque podría caer más si Genoa o Cagliari, los dos equipos inmediatamente por debajo, ganan este fin de semana.

También fue una temporada decepcionante para Atalanta, cuyos puestos entre los cuatro primeros en las dos últimas temporadas le garantizaron formar parte de la Liga de Campeones.

Atalanta terminará séptimo, lo que significa un lugar en la Conference League, pero solo ganó uno de sus últimos siete partidos de la Serie A.

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