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FIFA negocia exigir a clubes alinear al menos a un joven canterano en los partidos

VANCOUVER, Canadá (AP) — La FIFA ha iniciado conversaciones sobre la posibilidad de exigir que todos los clubes profesionales mantengan en el campo, durante los partidos, al menos a un joven jugador formado en la cantera.

Senny Mayulu (izquierda) del Paris Saint-Germain y Joshua Kimmich del Bayern Múnich disputan el balón en las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Christophe Ena)
Senny Mayulu (izquierda) del Paris Saint-Germain y Joshua Kimmich del Bayern Múnich disputan el balón en las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Christophe Ena) AP

El Consejo de la FIFA acordó el martes por la noche intentar contar con un plan formal en el plazo de un año, tras una consulta global con las partes interesadas.

El objetivo es aumentar las oportunidades de juego para los jóvenes futbolistas formados por clubes que, por lo general, dependen de talento comprado e importado.

La FIFA manifestó que aspira a “una obligación reglamentaria por la que los equipos de clubes de categoría absoluta estén obligados a tener siempre en el terreno de juego al menos a un jugador formado en casa de la categoría Sub20 o Sub-21”.

Una norma así sería más estricta que las reglas vigentes en competiciones nacionales e internacionales de clubes, incluida la Liga de Campeones, que exigen una cuota de jugadores formados localmente y formados por el club en cada lista de plantilla.

Ese tipo de reglas no impone ninguna obligación sobre la elección en las alineaciones titulares.

La normativa de la Liga de Campeones exige que cada plantilla tenga al menos ocho plazas reservadas para “jugadores formados localmente” dentro del máximo de 25 futbolistas en total.

La UEFA, organizadora de la Liga de Campeones, define a un jugador formado en la cantera como aquel que fue formado por el propio club o por otro club del mismo país durante al menos tres temporadas completas entre los 15 y los 21 años.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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