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FIFA anuncia la última fase de venta de entradas para la Copa Mundial

La FIFA anunció el miércoles sus planes para la ronda final de venta de entradas para el Mundial.

El organismo rector del fútbol mundial indicó que se habían vendido más de un millón de entradas hasta el final de la anterior fase de venta, entre diciembre y febrero, y que se pondrían entradas adicionales a la venta general del primero de abril y hasta el final del torneo, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio.

La fase más reciente llega después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, proclamara en enero que la demanda de entradas equivalía a “1.000 años de Copas del Mundo a la vez” y que los 104 partidos de la edición más reciente del torneo se agotarían.

“La demanda mundial de entradas para la Copa Mundial de la FIFA sigue poniendo de relieve el incuestionable deseo de la afición de asistir al mayor espectáculo del planeta, que se celebrará en junio y julio”, explicó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado. “Tras la finalización de la fase de venta de entradas por selección aleatoria, el miércoles 1 de abril, se pondrán a la venta localidades adicionales para el público general”.

La FIFA ha recibido críticas por su estrategia de precios de las entradas para el torneo, que organizan conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México.

Los aficionados acusaron a la FIFA de una “traición monumental” en diciembre, cuando las entradas se pusieron a la venta general con precios que iban desde 140 dólares para los partidos más baratos de la fase de grupos hasta 8.680 dólares para la final.

Football Supporters Europe señaló que se había unido el martes al grupo de consumidores Euroconsumers para presentar una queja formal ante la Comisión Europea por los precios.

FSE ha criticado los precios de venta al público exorbitantes y el uso, por primera vez en un Mundial, de la “tarificación dinámica”, que podría hacer que los costos suban aún más.

La FIFA afirmó que las entradas restantes se venderán por orden de llegada. Añadió que la fase más reciente permitirá a los aficionados seleccionar asientos específicos, mientras que quienes ya hayan comprado entradas podrán ver qué asientos se les han asignado a partir del 1 de abril.

“En esta fase, las entradas estarán disponibles por orden de solicitud, en función de la disponibilidad”, explicó la FIFA. “El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades específicas, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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