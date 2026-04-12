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Fernández y Del Castillo impulsan a los Diamondbacks a vencer 4-3 a los Filis

FILADELFIA (AP) — El venezolano José Fernández y Adrián Del Castillo conectaron sencillos impulsores en la octava entrada, y los Diamondbacks de Arizona remontaron para vencer 4-3 a Filadelfia el domingo y propinarles a los Filis su cuarta derrota en cinco juegos.

Jorge Barrosa, jardinero izquierdo de los Diamondbacks de Arizona, intenta alcanzar un jonrón conectado por Trea Turner, de los Filis de Filadelfia, durante la sexta entrada de un juego de béisbol, el domingo 12 de abril de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Laurence Kesterson)
Jorge Barrosa, jardinero izquierdo de los Diamondbacks de Arizona, intenta alcanzar un jonrón conectado por Trea Turner, de los Filis de Filadelfia, durante la sexta entrada de un juego de béisbol, el domingo 12 de abril de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Laurence Kesterson) AP

James McCann pegó un doble y sumó dos imparables, y Taylor Clarke (1-0) lanzó una séptima entrada sin carreras para llevarse la victoria, mientras Arizona ganó por cuarta vez en cinco juegos y se llevó dos de tres ante los Filis.

Trea Turner conectó un jonrón por Filadelfia, que quedó con marca global de 7-8.

Arizona perdía 3-2 al comenzar la octava, pero tomó la delantera con dos carreras en ese episodio ante el venezolano José Alvarado (0-1).

Paul Sewald lanzó una novena entrada sin carreras para su quinto salvamento.

El abridor de los Diamondbacks, Zac Gallen permitió ocho hits, ponchó a dos y dio una base por bolas.

Andrew Painter se fue después de la séptima, tras permitir una carrera con tres hits, siete ponches y una base por bolas en cinco entradas.

Por los Diamondbacks, el venezolano Ildemaro Vargas de 5-1 con una anotada. El dominicano Geraldo Perdomo de 4-0 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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