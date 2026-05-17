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Fernandes iguala récord de asistencias y VAR causa polémica en triunfo del Man United ante Forest

Bruno Fernandes consiguió su asistencia número 20 de la temporada en la Liga Premier, con la que igualó el récord, para ayudar a Manchester United a vencer el domingo por 3-2 a Nottingham Forest en un partido de ida y vuelta que incluyó otra controversia del VAR.

Bryan Mbeumo (derecha), del Manchester United, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Manchester United y el Nottingham Forest en Mánchester, Inglaterra, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Dave Thompson)
Bryan Mbeumo (derecha), del Manchester United, celebra tras anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra entre el Manchester United y el Nottingham Forest en Mánchester, Inglaterra, el domingo 17 de mayo de 2026. (Foto AP/Dave Thompson) AP

El gol de Bryan Mbeumo en el minuto 76 resultó decisivo y nació de una jugada de Fernandes, quien alcanzó a Thierry Henry (2002-03) y Kevin De Bruyne (2019-20) como los máximos asistentes en una sola campaña de la Liga Premier.

Al mediocampista portugués le queda un partido para establecer el récord en solitario: será ante Brighton el próximo fin de semana.

United se había puesto en ventaja por segunda vez en el encuentro cuando Matheus Cunha definió con clase a los 55 minutos, después de que Mbeumo controlara el balón con el brazo extendido antes de que le bloquearan un disparo. El árbitro en el campo convalidó el gol y mantuvo su decisión —al considerar accidental el contacto— después de que el VAR le recomendara revisar la acción de nuevo en el monitor a un costado del campo.

La victoria le garantizó el tercer puesto a United y fue otro paso en la dirección correcta bajo el mando de Michael Carrick, de quien se espera ampliamente que sea contratado como entrenador permanente en los próximos días tras un exitoso periodo de cuatro meses al frente del equipo.

Esta fue la victoria número 11 de Carrick en 16 partidos al mando, con apenas dos derrotas en ese lapso.

Luke Shaw adelantó a United apenas cinco minutos después de iniciado el encuentro y Morato empató a los 53.

El polémico gol de Cunha devolvió la ventaja a los locales y Mbeumo puso el 3-1, antes de que Morgan Gibbs-White descontara para Forest, cuya permanencia quedó asegurada la semana pasada.

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Steve Douglas está en https://twitter.com/sdouglas80

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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