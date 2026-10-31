FBI visita a donante de Dan J. Sullivan en Alaska mientras crece investigación

A la izquierda: el senador republicano Dan Sullivan en Palmer, Alaska, el 17 de agosto del 2026. A la derecha, el nuevo candidato Dan Sullivan, en Petersburg, Alaska, el 3 de julio del 2026. (AP fotos/Mark Thiessen/Becky Bohrer) AP

Agentes se han puesto en contacto con donantes en al menos dos comunidades remotas de Alaska y con un par en Massachusetts. Un agente del FBI con base en Anchorage visitó un concesionario de botes en Petersburg, una pequeña comunidad pesquera a la que solo se puede acceder por aire o por agua y donde vive el candidato. El agente dejó una tarjeta de presentación para Charles Flint, quien dijo a The Associated Press que conoce a Dan J. Sullivan desde hace años como un maestro y músico respetado.

Las visitas del FBI se produjeron después de que funcionarios federales confirmaran la existencia de una investigación penal sobre el candidato. El Departamento de Justicia también solicitó el viernes una orden judicial para aislar ciertas boletas de Alaska con el fin de investigar una posible confusión de los votantes.

Flint aportó 500 dólares durante el verano a lo que consideraba una campaña con pocas probabilidades, al señalar que sabía que Dan J. Sullivan tendría gastos y que lo respetaba por “lanzarse a la contienda”. Flint contó que el agente del FBI le preguntó a su hijo, que trabaja en el concesionario, si Flint sentía que lo habían “engañado” respecto de qué candidato estaba apoyando.

“No siento en absoluto que me hayan engañado”, declaró Flint —quien estaba fuera de la ciudad— a la AP en una entrevista telefónica, y añadió que no tenía intención de llamar al agente, pero que “dejaré que pierda el tiempo tratando de localizarme”.

“No creo que haya ninguna confusión”, afirmó, y agregó que piensa clasificar primero en su boleta a la demócrata Mary Peltola, seguida de Dan J. Sullivan. “Todo el mundo sabe quién es el titular”.

El fiscal federal para Alaska, Michael Heyman, dijo a reporteros en Anchorage que la investigación federal lleva varios meses en curso, pero que revelaciones recientes de The New York Times, según las cuales la campaña de Peltola aparentemente estuvo involucrada en reclutar al maestro jubilado Dan J. Sullivan, han provocado un “aumento significativo de recursos de las fuerzas del orden hacia Alaska”.

Dos agentes distintos del FBI fueron enviados a Sitka para realizar una breve entrevista en la puerta de la casa de otro donante. Ese donante, que pidió que no se publicara su nombre debido a la investigación en curso, indicó que los agentes preguntaron si la contribución se había hecho al Sullivan que el donante pretendía. La conversación duró unos cinco minutos, dijo el donante a la AP.

El donante señaló que los agentes fueron “escrupulosamente corteses” y enfatizaron que la conversación era completamente voluntaria.

Otra donante, Pat Campbell, de Groton, Massachusetts, contó que un par de agentes del FBI llegaron a su puerta el viernes y hablaron con su esposo.

“Dijeron que eran del FBI y que investigaban fraude en contribuciones electorales”, escribió Campbell en un mensaje de texto a la AP. “No, no habíamos sido defraudados. Sabíamos a quién habíamos contribuido”.

Los acontecimientos se producen apenas unos días antes de la elección general del martes por voto por orden de preferencia, en una contienda potencialmente decisiva en la que Peltola, excongresista, desafía al senador republicano Dan Sullivan.

Peltola volvió a negar el viernes, en un mitin de campaña en Anchorage, cualquier participación en un plan para colocar candidatos en la boleta con el fin de restarle apoyo al senador titular.

Afirmó que estaba “profundamente ofendida” por las acusaciones, que calificó de “basura” y parte de una “campaña de difamación” para suprimir la participación en la víspera de la elección.

“Sé que puedo derrotar a Dan Sullivan. No necesito ninguna ayuda para ganar esta contienda”, dijo a un pequeño grupo de voluntarios de campaña en un museo de aviación de Anchorage.

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Mustian reportó desde Nueva York. La corresponsal Becky Bohrer en Juneau, Alaska, contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP