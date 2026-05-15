americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

FBI ofrece recompensa por exespecialista de la Fuerza Aérea buscada por espionaje para Irán

WASHINGTON (AP) — El FBI ofreció una recompensa de 200.000 dólares por información que conduzca a la captura y juicio de una exespecialista en contrainteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que desertó a Irán en 2013 y que posteriormente fue acusada de revelar información confidencial al gobierno de Teherán.

El logo del FBI en un podio antes de una conferencia de prensa, el 16 de enero de 2025, en la oficina de campo de la agencia en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)
El logo del FBI en un podio antes de una conferencia de prensa, el 16 de enero de 2025, en la oficina de campo de la agencia en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

Monica Elfriede Witt, de 47 años, fue indiciada por un jurado investigador federal en febrero de 2019 por cargos de espionaje, incluida la transmisión de información de defensa nacional al gobierno de Irán.

Witt “presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar al régimen iraní información de defensa nacional, y probablemente sigue brindando apoyo a sus actividades”, manifestó el miércoles Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la oficina de campo del FBI en Washington.

“El FBI no ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, hay alguien que sabe algo sobre su paradero”, añadió en un comunicado de prensa.

Se desconoce de momento por qué el FBI estaba llamando nuevamente la atención sobre el caso de Witt. Estados Unidos e Irán han estado en guerra desde el 28 de febrero.

Witt sirvió en la Fuerza Aérea entre 1997 y 2008, donde recibió formación en el idioma farsi y fue desplegada al extranjero en misiones clasificadas de contrainteligencia, incluidas en Oriente Medio. Más tarde encontró trabajo como contratista del Departamento de Defensa.

Witt, originaria de Texas, desertó a Irán en 2013 después de recibir invitación con todos los gastos pagados a dos conferencias en ese país que, según el Departamento de Justicia, promovían propaganda antioccidental y condenaban los estándares morales de Estados Unidos.

Antes de eso, el FBI había advertido a Witt sobre sus actividades, pero ella les aseguró a los agentes que no daría a conocer información sensible sobre su trabajo en caso de que llegara a regresar a Irán, señalaron los fiscales.

Según la acusación, Witt puso en riesgo “información y programas delicados y confidenciales de defensa nacional de Estados Unidos”, indicó el comunicado de prensa.

“Witt presuntamente proporcionó intencionalmente información que pone en peligro al personal de Estados Unidos y a sus familias en el extranjero. También presuntamente realizó investigaciones a nombre del régimen iraní para permitirles atacar a sus antiguos colegas en el gobierno de Estados Unidos”, añadió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump evita negar posible acusacion contra raul castro y deja la decision al departamento de justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Por Redacción América Noticias Miami
trump llega a china para reunirse con xi jinping en plena crisis global por iran y el petroleo

Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en plena crisis global por Irán y el petróleo

Por Redacción América Noticias Miami
El precio por galón se muestra en una pantalla electrónica sobre los tipos de gasolina disponibles en un surtidor de una gasolinera Exxon en Littleton, Colorado, el martes 12 de mayo de 2026. (AP Foto/David Zalubowski)

Qué podría significar una suspensión del impuesto federal a la gasolina en EEUU para los conductores

trump afirma que cuba pide ayuda y abre la puerta a negociar antes de viajar a china

Trump afirma que Cuba "pide ayuda" y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro
ULTIMA HORA

EEUU se prepara para procesar y ordenar la captura del dictador cubano Raúl Castro

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Otro dron espía de EEUU entra a territorio cubano en medio de creciente actividad aérea militar

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

Director de la CIA se reúne en La Habana con jefe de inteligencia del régimen cubano

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter