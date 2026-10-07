FBI dice que frustró ataque contra centro comercial en Minnesota

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El fiscal federal para Minnesota, Daniel Rosen, en conferencia de prensa en Minneapolis, el 7 de octubre del 2026. (AP foto/Ellen Schmidt) AP

El joven, de 18 años, pretendía atacar el Mall of America, cerca de las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, según la denuncia federal descrita por el fiscal Daniel Rosen.

El joven había estado bajo investigación durante casi dos años e intercambió mensajes con un informante confidencial antes de que los agentes le vendieran el fusil y la munición, y fue arrestado, según la denuncia.

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 años, fue arrestado el martes en un parque público después de pagar 600 dólares a un empleado encubierto del FBI que se hacía pasar por miembro del Estado Islámico por un AK-47 y 200 cartuchos de munición, de acuerdo con la denuncia penal.

En mensajes de texto con el agente encubierto del FBI, Mohamud reafirmó repetidamente su intención de llevar a cabo un ataque para matar a no musulmanes, indicó la denuncia. De momento no se sabe si el adolescente cuenta con un abogado que pudiera hablar en su nombre.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP