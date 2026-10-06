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Fans de BTS llegan a Perú desde varios países de Latinoamérica antes de tres conciertos en Lima

LIMA (AP) — Fanáticas de BTS formaban filas el martes en la capital de Perú para entrar a una tienda de ropa autorizada de la superbanda surcoreana, mientras un municipio renombró como "avenida BTS" a una de sus calles. Los exteriores del estadio donde el grupo brindará tres conciertos desde el miércoles lucían rodeados de carpas.

Una seguidora del grupo surcoreano BTS posa para una foto dentro de una tienda de artículos relacionados con la banda, recién inaugurada, antes de su concierto en Lima, Perú, el martes 6 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)
Una seguidora del grupo surcoreano BTS posa para una foto dentro de una tienda de artículos relacionados con la banda, recién inaugurada, antes de su concierto en Lima, Perú, el martes 6 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

Las seguidoras en su mayoría eran de Perú, pero también habían numerosas fans que arribaron desde varios países de Latinoamérica, incluidos Brasil, Ecuador, México y Panamá.

“Viajé casi 1.000 kilómetros en mi moto y después realicé dos vuelos para estar aquí”, dijo a The Associated Press la brasileña Cinthia Freitas, de 25 años, que llegó desde el estado de Acre. “Nos podemos ver reflejadas en las letras de sus canciones, ellos son muy humanos, son como amigos, no son inaccesibles”, añadió.

La brasileña Ana Patricia —madre de seis, de 56 años y que se definió como “ecléctica musical”— comentó que le apasionaba el “mensaje de esperanza" de BTS que reduce distancias geográficas y generacionales.

La panameña Josedit Olivero, de 32 años, dijo que BTS fue su fortaleza durante la pandemia del coronavirus en medio de las calles desoladas de Panamá. Mientras arreglaba su cabello color fucsia comentó que sus canciones le dieron fuerza para ver el futuro, incluso cuando hay problemas en el amor.

Algunos como la mexicana Claudia Valencia, una oficinista financiera de 25 años de Michoacán, dijo que no alcanzó a comprar en mayo una entrada para verlos en su país, por lo que programó sus vacaciones para verlos en Perú. Indicó que le atrajo un poderoso mensaje universal: no rendirse ante las adversidades.

La presencia de la banda en Lima ha provocado que el municipio capitalino de Surco renombre a una de sus calles como “avenida BTS”, una medida que durará hasta el domingo.

La presidenta Keiko Fujimori dijo en julio que recibiría al grupo en el palacio presidencial cuando lleguen a Lima, en una medida similar a la realizada en mayo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la gira de la banda por ese país.

BTS se presentará por primera vez en Perú el miércoles, viernes y sábado en el estadio limeño de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene capacidad para 50.000 espectadores.

FUENTE: AP

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