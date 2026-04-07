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Falleció Mircea Lucescu, leyenda del fútbol rumano. Tenía 80 años

BUCAREST (AP) — Mircea Lucescu, la leyenda del fútbol rumano que conquistó múltiples títulos como jugador y entrenador, ha fallecido. Tenía 80 años.

El técnico rumano Mircea Lucescu imparte instrucciones en el repechaje mundialista contra Turquía, el jueves 26 de marzo de 2026, en Estambul. (AP Photo)
El técnico rumano Mircea Lucescu imparte instrucciones en el repechaje mundialista contra Turquía, el jueves 26 de marzo de 2026, en Estambul. (AP Photo) AP

El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó el martes la muerte de Lucescu. Había sido hospitalizado después de que, según reportes, sufriera un ataque cardíaco el viernes por la mañana.

“El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol más exitosos de Rumania, el primero en clasificar a la selección nacional rumana para un Campeonato Europeo, en 1984. Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional”, dijo el hospital en un comunicado.

Lucescu tuvo una extensa carrera como técnico y estaba en su segunda etapa al frente de la selección rumana hasta que renunció el jueves pasado, tras enfermar durante un entrenamiento. Tres días antes, Rumania perdió su última oportunidad de clasificarse al Mundial tras sucumbir ante Turquía en un repechaje.

Como jugador, Lucescu fue capitán de su país en el Mundial de 1970. A lo largo de una carrera como entrenador que lo llevó por muchos lugares, condujo a Rumania a la Eurocopa y dirigió equipos en Europa, ganando múltiples títulos.

Regresó para entrenar a Rumania después de un intervalo de 38 años para intentar clasificar al Mundial.

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