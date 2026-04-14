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Falleció Jean-Pierre Escalettes, expresidente del fútbol francés. Tenía 90 años

PARÍS (AP) — Jean-Pierre Escalettes, expresidente de la Federación Francesa de Fútbol, ha fallecido. Tenía 90 años.

ARCHIVO - Jean-Pierre Escalettes, presidente de la federación francesa de fútbol, durante una rueda de prensa, el 2 de julio de 2010, en París. (AP Foto/Thibault Camus)
ARCHIVO - Jean-Pierre Escalettes, presidente de la federación francesa de fútbol, durante una rueda de prensa, el 2 de julio de 2010, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

La federación confirmó su muerte en un comunicado el martes. No se dieron más detalles.

“Jean-Pierre Escalettes dedicó toda su vida a nuestro deporte, al que sirvió con pasión, humanidad y lealtad”, y envió “sus pensamientos más sinceros y cálidos a su familia (y) seres queridos”, dijo la FFF.

Escalettes fue presidente entre 2005 y 2010. Durante su mandato, Francia alcanzó la final del Mundial de 2006 bajo la dirección del entrenador Raymond Domenech, y Escalettes fue clave para que Francia a obtuviera el derecho a organizar el Campeonato Europeo de 2016.

Sin embargo, fue criticado por mantener a Domenech en el cargo después de que Francia quedara eliminada en la fase de grupos de la Eurocopa 2008 sin ganar un partido. Domenech conservó su puesto pese al mal desempeño en la Euro 2008 y molestó a los aficionados al pedirle matrimonio en directo por televisión a su novia, instantes después de que Francia perdiera ante Italia y quedara fuera del torneo.

Francia tampoco ganó ningún partido en el Mundial de 2010 y se despidió tras la fase de grupos en Sudáfrica.

Durante el torneo hubo conflictos abiertos entre la plantilla y la dirección del equipo. En un momento dado, los jugadores de Francia boicotearon un entrenamiento para protestar por la expulsión del delantero Nicolas Anelka del equipo. Las imágenes de los futbolistas franceses en huelga provocaron indignación en Francia, y los políticos criticaron a los jugadores.

Escalettes declaró entonces: “Estoy avergonzado y presento mis disculpas al fútbol francés”.

Escalettes, exprofesor de inglés, también ayudó a desarrollar el fútbol amateur en Francia.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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