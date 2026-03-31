Fallecen más de 40 personas en Afganistán por clima extremo

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La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres indicó que 66 personas han resultado heridas en los últimos cinco días, mientras tormentas eléctricas y lluvias intensas que han afectado a casi todas las provincias del país provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y rayos. El organismo pronosticó más lluvias fuertes en todo el país durante los próximos tres días.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Afganistán dijo en X que sus propios informes preliminares sobre el terreno mostraban que 19 personas habían muerto y que más de 900 familias se habían visto afectadas por las inundaciones. Añadió que las evaluaciones seguían en curso y que las cifras podrían cambiar.

Las fuertes nevadas e inundaciones dejaron decenas de muertos en todo el país en enero.

Afganistán es altamente vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos, con nieve y lluvias intensas que desencadenan inundaciones repentinas, que a menudo matan a decenas, o incluso a cientos, de personas de una sola vez. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones de primavera.

Décadas de conflicto, sumadas a una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos cada vez más intensos del cambio climático han amplificado el impacto de este tipo de desastres, en particular en zonas remotas donde muchas viviendas están construidas con barro y ofrecen una protección limitada frente a aguaceros repentinos o fuertes nevadas.

En las últimas 24 horas, 476 viviendas quedaron parcial o totalmente destruidas por el clima extremo, informó el martes la agencia nacional de desastres, mientras que también resultaron dañados comercios, tierras agrícolas y canales de riego, lo que afectó a 603 familias.

_______ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP