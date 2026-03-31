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Fallecen más de 40 personas en Afganistán por clima extremo

KABUL, Afganistán (AP) — Inundaciones generalizadas en muchas zonas de Afganistán causaron otras 14 muertes en las últimas 24 horas, informaron las autoridades el martes, lo que eleva a 42 el total de fallecidos en los últimos cinco días, mientras se prevén más lluvias intensas.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres indicó que 66 personas han resultado heridas en los últimos cinco días, mientras tormentas eléctricas y lluvias intensas que han afectado a casi todas las provincias del país provocaron inundaciones, deslizamientos de tierra y rayos. El organismo pronosticó más lluvias fuertes en todo el país durante los próximos tres días.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Afganistán dijo en X que sus propios informes preliminares sobre el terreno mostraban que 19 personas habían muerto y que más de 900 familias se habían visto afectadas por las inundaciones. Añadió que las evaluaciones seguían en curso y que las cifras podrían cambiar.

Las fuertes nevadas e inundaciones dejaron decenas de muertos en todo el país en enero.

Afganistán es altamente vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos, con nieve y lluvias intensas que desencadenan inundaciones repentinas, que a menudo matan a decenas, o incluso a cientos, de personas de una sola vez. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones de primavera.

Décadas de conflicto, sumadas a una infraestructura deficiente, una economía en dificultades, la deforestación y los efectos cada vez más intensos del cambio climático han amplificado el impacto de este tipo de desastres, en particular en zonas remotas donde muchas viviendas están construidas con barro y ofrecen una protección limitada frente a aguaceros repentinos o fuertes nevadas.

En las últimas 24 horas, 476 viviendas quedaron parcial o totalmente destruidas por el clima extremo, informó el martes la agencia nacional de desastres, mientras que también resultaron dañados comercios, tierras agrícolas y canales de riego, lo que afectó a 603 familias.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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