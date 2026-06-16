Fábrica en Texas ofrecerá prueba de si la inteligencia artificial fomentará creación de empleos

El CEO de Nvidia Jensen Huang en un evento de la compañía en Taipéi, Taiwán, el 27 de mayo del 2026. (AP foto/Chiang Ying-ying) AP

Esa posibilidad podría depender de la colocación de la primera piedra de una fábrica a una hora al norte de Dallas.

Nvidia presentará formalmente el martes planes para una mejora importante de su infraestructura de IA como parte de su alianza de 2.000 millones de dólares con el propietario de la fábrica, Coherent. La planta producirá el material para un láser que transmitirá datos entre chips informáticos, lo que permitirá que esos chips funcionen como un solo sistema con más potencia, velocidad y eficiencia, según ejecutivos que hablaron sobre la tecnología antes del anuncio público.

“Las fábricas de IA son la infraestructura de la nueva revolución industrial”, declaró Huang en un comunicado.

La fábrica representa una prueba fundamental de si, como cree Huang, la IA será una fuente de creación de empleo en lugar de una tecnología que sustituya a los trabajadores, a medida que se vuelve posible escribir software, analizar una hoja de cálculo, operar una línea de ensamblaje o incluso conducir un automóvil sin mucho esfuerzo humano.

Huang ha dirigido Nvidia mientras se convertía en la empresa más valiosa del mundo, con un valor aproximado de 5 billones de dólares, hasta un punto en el que mira más allá de los chips para desarrollar sistemas completos de IA. Las empresas que podrían depender de esos sistemas para desarrollar modelos de IA podrían pronto sumarse al círculo privilegiado de las que tienen una valoración superior a 1 billón de dólares. La forma en que se distribuye esa riqueza y las consecuencias de la tecnología han derivado en debates fundamentales sobre cómo está constituida la sociedad estadounidense.

La IA impulsa avances académicos y crea la promesa de un rápido crecimiento económico. Pero, aunque sus acciones se han disparado en la bolsa, hay votantes preocupados por su consumo de electricidad, la pérdida de empleos y los nuevos riesgos para la seguridad nacional.

Un enfoque cambiante sobre la IA

La administración del presidente Donald Trump, que previamente favorecía dar poca regulación a la inteligencia artificial, ahora ha empezado a dar marcha atrás. Impuso controles de exportación sobre los modelos más recientes de Anthropic, lo que llevó a la compañía el viernes a cerrar todo acceso público a esos modelos por preocupaciones de seguridad.

Trump firmó una orden para que los nuevos modelos de IA sean evaluados voluntariamente por el gobierno. También ha mencionado la posibilidad de que el gobierno posea una participación en las empresas para que el público pueda beneficiarse de la ganancia, aunque eso difuminaría las fronteras entre los sectores público y privado.

Aun así, Trump depende del auge de la IA para impulsar el crecimiento económico, promover futuras ganancias en manufactura y construcción, y llevar el mercado bursátil a nuevas alturas. Ha insistido en que Huang lo acompañe en viajes al extranjero: en su reciente visita a China, el Air Force One fue primero a recoger al empresario en Alaska.

Trump ha calificado a Huang de “inteligente”, “amigo” e “increíble”. Si bien antes pensó en dividir Nvidia, ahora admite que Huang es alguien a quien necesita como aliado.

“Estamos orgullosos de tenerte en nuestro país”, dijo Trump al inmigrante taiwanés el año pasado.

La expansión de la IA crea empleos

La fábrica de Coherent en Sherman, Texas —que incluye a Nvidia como un cliente importante— se apoyó en respaldo gubernamental bipartidista. La administración Biden aprobó 33 millones de dólares de apoyo de la Ley CHIPS y Ciencia para ayudar a financiar su expansión, mientras que la administración Trump aportó otros 17 millones para ayudar a garantizar que una parte clave de la infraestructura de IA se fabrique a nivel nacional.

Incluidos los trabajadores de la construcción, Coherent calcula que la fábrica creará 1.000 empleos, con unos 550 de ellos en funciones de manufactura avanzada, ingeniería y puestos técnicos.

La ampliación de la planta incrementará la producción de fosfuro de indio, que se utiliza para fabricar un láser con una intensidad óptica comparable a la de la superficie del Sol. Cada segundo, la luz pulsa cientos de miles de millones de veces a través de una pajilla de fibra de vidrio del ancho de un cabello humano. Eso permite que los chips informáticos de Nvidia compartan información y se sincronicen en un solo sistema en lo que Huang ha denominado “fábricas de IA”.

El consumo de energía se reduciría hasta en un 50%, lo que permitiría que los cálculos se realicen más rápido y a un precio drásticamente menor. La perspectiva de reducir el costo de los tokens —el término de la industria para el uso de IA— facilitaría que esa tecnología amplíe su alcance y sus capacidades.

“Esta inversión amplía la capacidad de Estados Unidos para fabricar tecnologías críticas que habilitan la IA, crea empleos de alto valor y refuerza el liderazgo de Estados Unidos en manufactura avanzada, fotónica e innovación”, declaró el director ejecutivo de Coherent, Jim Anderson, en un comunicado.

En un artículo publicado este mes, los economistas Jessica Wachter y Jonathan Wachter señalaron que las cinco mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos invirtieron 380.000 millones de dólares el año pasado como parte de la expansión de la IA y que esa suma podría aproximadamente duplicarse este año. Con base en esa inversión, estiman la posibilidad de un rápido crecimiento económico a medida que la IA represente una mayor parte del producto interno bruto de Estados Unidos. Aunque la IA equivale ahora a aproximadamente el 3% de la economía, esa cifra podría crecer a un rango de entre 8% y 39%.

Un ejecutivo de Nvidia, que insistió en hablar bajo condición de anonimato para describir su estrategia industrial, subrayó que la empresa estaba pasando de desarrollar chips informáticos a proporcionar sistemas completos de IA. Eso ha significado concentrar más producción en Estados Unidos, con la fabricación de chips centrada en Arizona y el proceso de ensamblaje en Texas, de modo que exista una cadena de suministro nacional confiable.

El ejecutivo explicó que Nvidia estaba vendiendo cerebros y un sistema nervioso a sus clientes, para que la inteligencia generada pueda aplicarse luego a sus negocios de maneras que creen nuevos productos e identifiquen nuevos ahorros y líneas de negocio. Eso podría permitir que fabricantes que dependen de proveedores extranjeros restablezcan la producción en Estados Unidos, llevando una IA a la que hasta ahora se ha accedido en gran medida en computadoras portátiles a los pisos de fábrica, donde puede, en sus palabras, “mover átomos”.

La posibilidad no ha pasado desapercibida para Trump, quien considera que la industria es esencial para la grandeza estadounidense.

“Es una industria increíble", dijo Trump a periodistas la semana pasada. "Es más grande que cualquier industria que alguien haya visto jamás. Estamos muy por delante de China. Y quien lidere eso realmente va a liderar el mundo en gran medida; así de grande es”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP