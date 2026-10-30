ExxonMobil y Chevron superan previsiones del 3er trimestre por alza de precios y producción récord

ARCHIVO – Un letrero con el precio de la gasolina regular en 5,19 dólares por galón en una gasolinera de Mobil, el 29 de abril de 2026, en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

Además de la disrupción causada por las guerras en Irán y Ucrania, que han elevado el costo del combustible, Exxon también registra una sólida producción en sus yacimientos en Guyana y la cuenca Pérmica en el suroeste. Chevron señaló que sus resultados incluyen un mes de producción en Venezuela, donde realiza una gran inversión.

La utilización de las refinerías de Exxon en la costa estadounidense del Golfo fue del 100%, y la producción de diésel en dicha zona fue la segunda más alta registrada.

El precio del diésel, que actualmente es de alrededor de 6,32 dólares por galón, ha subido un 71% desde el año pasado, según el club automovilístico AAA. Ese combustible superó los 6 dólares el mes pasado, una cifra récord. La gasolina regular también ha aumentado cerca de un 38% en el último año. En ese sentido, algunos funcionarios estatales han ofrecido “vacaciones” del impuesto a la gasolina y otras medidas para aliviar los costos.

El costo del petróleo crudo, que es el principal ingrediente de la gasolina y del diésel ha sido volátil en medio de la persistente incertidumbre sobre el futuro de la guerra. El conflicto con Irán ha obstaculizado la mayor parte del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una angosta vía acuática que antes servía como ruta de entrega para una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

El precio del crudo Brent y del crudo de referencia de Estados Unidos estaban por encima de los 100 dólares por barril el viernes. El Brent sigue cerca del extremo alto de su intervalo desde que comenzó la guerra con Irán. El precio más alto del contrato más negociado en el mercado del crudo Brent desde entonces es de casi 120 dólares, alcanzado en marzo.

Al comienzo del mes, el Grupo de los Siete, formado por democracias ricas, anunció que planeaba liberar 100 millones de barriles de petróleo y productos combustibles en las próximas semanas, comenzando con cantidades “sustanciales” de diésel.

La liberación se produce tras un anuncio realizado en marzo, según el cual los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía liberarían 426 millones de barriles de petróleo y productos para estabilizar el mercado petrolero. Los países de la Unión Europea se comprometieron con unos 92 millones de barriles, una promesa orientada en mayor medida a productos refinados derivados del crudo, como el diésel.

El presidente Donald Trump ha intentado contener el alza de los costos de la energía antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Como parte de esos esfuerzos, anunció a principios de este mes que Estados Unidos alcanzó un acuerdo para obtener diésel de Rusia. El Congreso ha criticado el acuerdo por considerar que alimenta la guerra de Rusia contra Ucrania, viola leyes vigentes de Estados Unidos y estrecha la relación entre Washington y Moscú. Aunque el Congreso ha intentado oponerse, el primer buque cisterna que transporta diésel ruso hacia Estados Unidos zarpó hace una semana.

Darren Woods, presidente del consejo y director general de ExxonMobil, señaló que inversiones como la ampliación de su refinería de Beaumont, en Texas, han contribuido a un aumento de su producción de destilados de aproximadamente un 40% desde 2019.

Los resultados superaron las expectativas de Wall Street

En el tercer trimestre, el ingreso neto aumentó más del doble, hasta alcanzar 3,72 dólares por acción. Sobre una base ajustada, las ganancias totalizaron 4,23 dólares por acción, superando con holgura la estimación promedio de los analistas, de 4,12 dólares por acción.

Los ingresos durante los tres meses que terminaron en septiembre aumentaron un 33%, llegando a 113.160 millones de dólares, también por encima de las estimaciones.

La empresa, con sede en Spring, Texas, también elevó su dividendo trimestral a 1,07 dólares y estableció un plan de recompra de acciones por 20.000 millones de dólares.

Chevron, con sede en Houston, informó que ganó 9.900 millones de dólares, o 5,06 dólares por acción, durante el tercer trimestre, mientras los ingresos se dispararon un 36% hasta alcanzar 67.800 millones de dólares. Sus resultados superaron ampliamente las estimaciones.

La utilización de crudo en las refinerías de Chevron en Estados Unidos totalizó un 98%. Esas refinerías procesaron más de 1 millón de barriles de crudo por día. La empresa indicó que estableció récords de producción en sus activos del Mediterráneo oriental y de Australia.

Chevron, la segunda mayor petrolera de Estados Unidos, tiene presencia en Venezuela desde 1923. El mes pasado, anunció que invertirá 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años en ese país. Indicó el viernes que, tras un cambio relacionado con la contabilidad durante el trimestre, ahora incluye esos resultados.

En general, los gastos de capital durante el trimestre fueron menores en comparación con el mismo periodo del año anterior porque la empresa gastó menos en la cuenca Pérmica.

Mike Wirth, presidente del consejo y director general de Chevron, manifestó que la empresa firmó acuerdos para reducir los costos de transporte y procesamiento intermedio en Bakken en alrededor de un 50%, reforzando la competitividad del activo. La empresa aumentó sus participaciones en los yacimientos de Bakken en Dakota del Norte y Montana tras su adquisición de Hess Corp. por 53.000 millones de dólares el año pasado.

Las acciones de Exxon subieron un 1,3% en las operaciones matutinas. El título acumula un alza del 64% en los últimos 12 meses. Las acciones de Chevron avanzaron un 1,8%.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP