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Expresidente filipino está en condiciones para ser juzgado, dice tribunal en La Haya

LA HAYA, Holanda (AP) — El expresidente filipino Rodrigo Duterte está en condiciones de ser juzgado por cargos de crímenes de lesa humanidad vinculados a la llamada guerra contra las drogas que libró mientras estuvo en el cargo, anunció el jueves la Corte Penal Internacional.

El expresidente filipino Rodrigo Duterte en la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, el 16 de septiembre del 2026. (Piroschka van de Wouw/Pool Photo via AP)
El expresidente filipino Rodrigo Duterte en la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, el 16 de septiembre del 2026. (Piroschka van de Wouw/Pool Photo via AP) AP

Duterte, de 81 años, niega los cargos. Su juicio está programado para comenzar el 30 de noviembre. Es acusado de asesinato e intento de asesinato por su presunta participación en decenas de homicidios como parte de la guerra contra las drogas. Enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es declarado culpable.

La decisión del tribunal del 28 de septiembre se produjo después de que un panel independiente de expertos afirmara que Duterte “tiene la capacidad de comprender los cargos” y seguir el desarrollo del proceso, incluidas las implicaciones de declararse culpable o inocente —algo que debe hacer cuando se abra el juicio—, indicó el tribunal en un comunicado.

Duterte, agregó el panel, está mentalmente apto para comprender las pruebas y hablar sobre su defensa con sus abogados. Su equipo legal había intentado previamente que el caso se desestimara por motivos médicos, pero los jueces lo rechazaron y denegaron una solicitud para que fuera puesto en libertad.

Duterte fue arrestado en Filipinas en marzo de 2025 y enviado a la sede de la CPI en La Haya tras una prolongada investigación del tribunal sobre asesinatos masivos en operativos represivos supervisados por Duterte, primero cuando se desempeñó como alcalde de la ciudad sureña filipina de Davao y después como presidente.

Duterte, que fue uno de los líderes más temidos de Asia mientras estuvo en el poder, se convirtió en el primer exmandatario de la región en ser arrestado por el tribunal internacional.

Las estimaciones del número de muertos en la ofensiva contra las drogas durante el mandato presidencial de Duterte varían, desde los más de 6.000 reportados por la policía nacional hasta los 30.000 que afirman organizaciones de derechos humanos.

La policía y los escuadrones del gobierno, según fiscales, llevaron a cabo decenas de asesinatos por órdenes de Duterte, motivados por la promesa de dinero o para evitar convertirse ellos mismos en objetivos.

En el momento del arresto de Duterte, familiares de las víctimas celebraron la medida.

“Esperamos que los altos mandos policiales y los cientos de agentes de policía que estuvieron involucrados en los asesinatos ilegales también sean puestos bajo custodia y castigados”, manifestó Randy delos Santos, cuyo sobrino adolescente fue abatido a tiros por la policía en un oscuro callejón junto al río durante una operación antidrogas en la ciudad suburbana de Caloocan en agosto de 2017.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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