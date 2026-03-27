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Expresidente brasileño Bolsonaro sale de hospital; seguirá su condena en casa por problemas de salud

BRASILIA (AP) — El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue dado de alta de un hospital de la capital del país el viernes para seguir cumpliendo una condena de 27 años por un intento de golpe de Estado en su residencia, ubicada en una exclusiva urbanización privada.

El Tribunal Supremo le concedió a Bolsonaro entre la semana el derecho a prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud. La medida podría revisarse en un plazo de 90 días.

Bolsonaro salió del hospital DF Star en Brasilia alrededor de las 10:00 de la mañana hora local, y se dirigió al barrio Jardim Botânico, donde vivía antes de su condena con su esposa, Michelle Bolsonaro, y su hija de 15 años, Laura.

El político de 71 años fue hospitalizado el 13 de marzo por neumonía, uno de varios problemas de salud que ha enfrentado desde que un hombre lo apuñaló en 2018 antes de ser elegido presidente. Permaneció en cuidados intensivos durante varios días debido a problemas renales e inflamatorios.

Bolsonaro gobernó entre 2019 y 2022 y perdió por estrecho margen su intento de reelección frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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