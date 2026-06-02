Exportaciones de armas de Israel registran cifras récord; ventas se duplican en 5 años

Un soldado israelí ocupa una posición militar con vistas a la llamada Línea Amarilla, en el centro de la Franja de Gaza, el martes 26 de mayo de 2026. (Foto AP/Ariel Schalit) AP

Más de la mitad de las ventas de 2025 fueron “megacompras” valoradas en 100 millones de dólares o más, indicó el Ministerio, que añadió que las ventas se han más que duplicado en los últimos cinco años, pese a las críticas generalizadas a la conducta de Israel en sus guerras en Gaza, con el grupo político-paramilitar Hezbollah y con Irán.

Países que han prometido evitar a los fabricantes israelíes de armas, aun así, están realizando pedidos discretamente, según funcionarios del sector. Expertos señalan que los gobiernos acuden a Israel porque sus armas están probadas en combate y pueden ver en tiempo real que las municiones y los sistemas funcionan.

“Hay un hilo claro e inconfundible que conecta los logros (del ejército) en el campo de batalla en todos los frentes, las capacidades extraordinarias de las industrias de defensa de Israel y el éxito de las exportaciones de defensa israelíes en todo el mundo”, afirmó el ministro de Defensa, Israel Katz. Resaltó que las cifras en aumento refuerzan la posición de Israel como una potencia líder en tecnología de defensa y conllevan la responsabilidad de seguir innovando.

Un área que, según el Ministerio de Defensa de Israel, será una prioridad futura de innovación es derribar drones, algo que ha resultado difícil durante la guerra con Irán. Los drones son difíciles de ubicar con precisión en sistemas de radar calibrados para detectar misiles de alta velocidad y pueden confundirse con aves o aviones.

La Expo de Tecnología de Defensa de este año en Tel Aviv reflejó el creciente interés internacional por las armas israelíes, con fabricantes que promocionaron armamento y otros equipos moldeados por los conflictos recientes del país. Pero también puso de relieve la tensión entre exhibir la tecnología militar y el debate político en torno a su uso, con manifestantes en el evento que denunciaron la destrucción generalizada de Gaza como un laboratorio de pruebas para las armas israelíes.

El Ministerio de Defensa de Israel sostiene que utiliza su equipo para defender al país y a su población, y niega que use los campos de batalla como terrenos de prueba.

Más de una cuarta parte de las ventas del año pasado correspondieron a sistemas de misiles, cohetes y defensa aérea, al igual que el año anterior, indicó el Ministerio de Defensa. También hubo un aumento de los sistemas de observación y de optrónica, agregó. La optrónica es una rama de la electrónica que se ocupa de la radiación óptica, infrarroja o ultravioleta, y se utiliza en aplicaciones como las miras de fusil.

Un informe de marzo del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo señaló que, por primera vez, Israel ha superado al Reino Unido en su participación en las exportaciones mundiales de armas, lo que lo convierte en el séptimo mayor proveedor del mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP