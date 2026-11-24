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Autoridades, en el lugar de una explosión en un restaurante de hot pot en Hanói, Vietnam, el 24 de noviembre de 2026. (Phan Nhat Anh/VNA vía AP) AP

Según un reporte en el medio online VnExpress, la explosión registrada de madrugada en Hanói hizo añicos ventanas, agrietó paredes y arrancó persianas metálicas de sus marcos, mientras techos y toldos de lámina acanalada se desplomaron. La explosión dañó casas y sacudió edificios de apartamentos vecinos, y sembró escombros por la calle, agregó.

La policía utilizaba equipos especiales para buscar sobrevivientes y maquinaria hidráulica para levantar las losas de concreto, ante la preocupación de que pudiera haber gente atrapada bajo los escombros, ya que el local estaba lleno cuando se produjo la explosión, señaló el reporte. Las autoridades han reubicado a residentes de edificios vecinos considerados estructuralmente inseguros, apuntó.

La policía de Hanoi señaló que las investigaciones seguían en curso, dijo el medio. Pero los hallazgos preliminares apuntaban a una explosión de gas que derrumbó parte del edificio. Más de 14 personas, incluida una con una lesión cerebral traumática, han sido hospitalizadas, de acuerdo con la publicación.

Lan Phuong, de 26 años, contó a VnExpress que ella y su hermana pequeña se despertaron por la explosión y que la puerta de su balcón salió volando unos tres metros (10 pies).

“Por suerte, en ese momento las dos estábamos cubiertas con mantas y no resultamos gravemente heridas. Pero estábamos aterradas y solo podíamos gritar”, declaró.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP