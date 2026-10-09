Explosión en refinería cerca de Atenas deja 2 empleados heridos graves, según autoridades

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Los dos operarios fueron hospitalizados tras la explosión en la refinería Motor Oil en Agioi Theodoroi, a unos 60 kilómetros (40 millas) al oeste de Atenas.

Ni la magnitud de los daños ni la causa de la explosión estaban claras por el momento.

Motor Oil dijo que los dos trabajadores resultaron heridos durante unas labores de mantenimiento exhaustivas en el lugar y fueron hospitalizados en la cercana ciudad de Corinto, en el sur de Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP