Expertos dicen que EEUU apunta a pandillas brasileñas para influir en las elecciones en Brasil

Un presunto miembro del grupo criminal Comando Vermelho, detenido en una comisaría en Río de Janeiro, el 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Bruna Prado) AP

Las pandillas se suman a otros ocho grupos latinoamericanos de crimen organizado designados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras. Pero, a diferencia del resto, no operan en Estados Unidos.

La inclusión del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) se produjo después de una visita del senador Flávio Bolsonaro, aspirante a la presidencia de Brasil, a Washington la semana pasada, donde dijo que pidió a las autoridades estadounidenses que extendieran la designación a esos grupos.

Bolsonaro espera desbancar al presidente en funciones Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre. La decisión de Estados Unidos refuerza las credenciales del senador de mano dura contra el crimen, al tiempo que pone de relieve las críticas de Bolsonaro a la gestión de Lula en materia de seguridad pública.

“El principal motor de esta decisión fue la política”, para presionar a Lula y ayudar a Flávio antes de las elecciones de octubre, explicó Brian Winter, experto en América Latina y editor de Americas Quarterly, una publicación del Council of the Americas con sede en Nueva York.

Carolina Grillo, profesora de sociología en la Universidad Federal Fluminense en Rio de Janeiro y experta en crimen organizado en Brasil, coincidió en que la decisión del gobierno de Trump busca potencialmente influir en las elecciones.

“Las rutas de suministro de cocaína que entra a Estados Unidos pasan por Colombia, México y países de Centroamérica, no por Brasil”, señaló Grillo, quien añadió que más del 90% de la cocaína incautada en Brasil tiene como destino países europeos.

Lula protestó por la decisión de Estados Unidos, al afirmar que Brasil se está ocupando de sus propios problemas, como lo demuestran arrestos recientes y una investigación en curso sobre el PCC.

“Hoy estoy muy triste, después de la noticia de que el secretario de Estado de Estados Unidos, un tal Marco Rubio, dijo que nuestros criminales aquí son terroristas y que los estadounidenses pueden intervenir”, declaró Lula el viernes. Y agregó: “No aceptaremos que nos traten como niños. No aceptaremos que nos traten como si fuéramos una república bananera”.

La popularidad de Lula alcanzó su punto máximo el año pasado después de que Trump impuso un aumento del 50% en los aranceles a productos brasileños.

Creomar de Souza, analista de la consultora de riesgo político Dharma en Brasilia, opina que no será tan fácil para Lula vincular la más reciente decisión de Estados Unidos con la soberanía nacional.

“En primer lugar, está la propaganda de Flávio. Podrá golpear con fuerza el talón de Aquiles de Lula, la seguridad pública”, señaló De Souza. Y añadió: “Y esto también depende de cómo el gobierno explique esto al público. No es tan simple como antagonizar a Trump por los aranceles”.

Trump ha respaldado abiertamente a líderes latinoamericanos que lo han elogiado, como José Antonio Kast en Chile; Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador.

Flávio Bolsonaro, al igual que su padre, apoya que, con Trump, Estados Unidos reemplace a China como principal socio comercial de Brasil.

“El gobierno de Trump soñaba con tener aquí a un candidato que les diera margen de maniobra en el frente económico”, manifestó Carlos Melo, profesor de ciencia política en la universidad Insper en Sao Paulo.

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Savarese informó desde Sao Paulo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP