Soldados salvadoreños en el Estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de noviembre del 2026. (AP foto/Patrice Noel) AP

International Crisis Group instó a los funcionarios haitianos a elaborar un plan para evitar que su país implosione una vez que las fuerzas internacionales se marchen, en un informe publicado el martes basado en más de 100 entrevistas con funcionarios en Haití y en el extranjero que revelan fallas y errores del gobierno.

“La nueva misión extranjera promete un alivio temporal del azote de las pandillas, pero su objetivo es debilitarlas, no desmantelarlas”, señala el informe. “Haití debería empezar a prepararse ahora para el día en que sus propias fuerzas vuelvan a ser convocadas para asumir por sí solas la responsabilidad de la seguridad nacional”.

Las fuerzas que actualmente combaten a las pandillas incluyen a la policía y los soldados de Haití; una fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU; vigilantes autoproclamados; y Vectus Global, una empresa privada de seguridad fundada por el ex SEAL de la Marina de Estados Unidos y fundador de Blackwater, Erik Prince. Por otra parte están unos 2.500 soldados salvadoreños desplegados después de que cuatro de los suyos desaparecieran tras ser atacados el 18 de octubre en un territorio controlado por pandillas.

International Crisis Group advirtió que las autoridades “carecen de una estrategia para identificar las amenazas más apremiantes, coordinar los esfuerzos del Estado y lograr una reducción duradera de la violencia”.

Esa idea fue reflejada por una caricatura reciente en el periódico Le Nouvelliste, que mostraba a haitianos vitoreando al presidente salvadoreño Nayib Bukele mientras estaban cerca de una mesa con una hoja de papel en la que alguien había escrito “PLAN ANTI-PANDILLAS” con crayones de varios colores.

El informe del martes indica que los planes de hace dos años para establecer un Consejo de Seguridad Nacional encargado de crear una estrategia de seguridad a largo plazo nunca se concretaron.

Al citar entrevistas con ex altos funcionarios del gobierno, el informe afirmó que algunas personas temían que el consejo supervisara la recopilación de inteligencia, que anteriormente ha sido utilizada por líderes haitianos para atacar a opositores políticos. Fuentes también dijeron a International Crisis Group que altos funcionarios no querían que se redirigieran los fondos de inteligencia porque temían perder ese dinero.

International Crisis Group también indicó que un asesor extranjero le comentó que la falta de una estrategia nacional significa que diversas unidades policiales “a menudo siguen directrices operativas distintas según sus donantes extranjeros”.

Hasta el año pasado, la Policía Nacional de Haití no tenía más de 8.000 agentes en servicio activo para un país de casi 12 millones de habitantes, según el informe, que citó “fuentes con conocimiento de primera mano”. Muchos de esos agentes ocupan puestos de mando y administrativos y no están en la calle, “mientras que otros no están entrenados para el combate”.

El informe señala que el gobierno redujo la formación de siete meses a menos de cuatro para aumentar rápidamente el número de policías.

También advierte que los ascensos policiales rara vez siguen criterios como la antigüedad o el mérito, y que algunos agentes de base optan por trabajar con pandillas o recurren a la seguridad privada o al tráfico de armas para obtener ingresos adicionales. Los agentes de menor rango en Haití ganan alrededor de 300 dólares al mes antes de las deducciones obligatorias.

International Crisis Group pidió mejorar los salarios, las prestaciones y las instalaciones para los policías, además de ofrecerles capacitación especializada y un “sistema claro de ascensos basado en el desempeño y no en la política”.

Drones explosivos considerados un mal necesario

Más de 20.000 personas han muerto en todo Haití en los últimos cinco años y la cifra podría aumentar a medida que las fuerzas extranjeras dependan cada vez más de helicópteros y drones explosivos —dos recursos de los que carecen las fuerzas de seguridad haitianas— para atacar a las pandillas.

En el primer trimestre de 2026, la proporción de civiles muertos o heridos por fuerzas de seguridad respecto del total de víctimas aumentó un 24%, encontró el informe, y se prevé que esa cifra siga subiendo.

Aún así, Bukele está ganando seguidores en Haití.

“En un entorno de seguridad tan problemático como el de Haití, es comprensible que muchos se hayan alineado con el uso de drones explosivos, en particular porque al principio la tecnología tuvo un efecto visible en la confianza de los líderes de las pandillas y en su disposición a atacar a las fuerzas del Estado”, apunta el informe.

Entre los haitianos que celebran está Cliford Vital, quien vive en Puerto Príncipe, donde se estima que las pandillas controlan el 70% de la ciudad. Señaló que Bukele desplegó rápidamente más de 2.500 soldados y helicópteros en Haití, mientras que, a su juicio, las misiones respaldadas por la ONU se han rezagado.

“Hemos visto un viento de cambio en el país”, manifestó. “El miedo que había persistido durante tanto tiempo ahora ha cambiado de bando”.

Pero International Crisis Group sostuvo que el uso de esas armas “ha traído rendimientos decrecientes… sin producir cambios significativos en el control territorial” ni una modificación del equilibrio de poder sobre el terreno.

“Aun así, una prohibición inmediata y total del uso de drones es irrealista”, precisó el informe.

El ministro de Justicia de Haití, Patrick Pélissier, viajó a El Salvador esta semana para una conferencia internacional y tenía previsto reunirse a puerta cerrada con funcionarios salvadoreños.

El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa afirmó el lunes que el acuerdo bilateral con Haití no se hará público. Cuando se le preguntó si el acuerdo garantiza el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, dijo que hay una agenda oculta para criticar la operación salvadoreña.

Ulloa y el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmaron que los soldados salvadoreños regresarán tan pronto como se encuentre a los cuatro técnicos de aviación desaparecidos.

Villatoro aseguró que las autoridades deben empezar a preparar a Haití para un verdadero Estado de derecho, para que sus instituciones funcionen y sus marcos legales operen de manera efectiva en el futuro.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Yolanda Magaña en San Salvador, El Salvador y Pierre-Richard Luxama en Puerto Príncipe, Haití.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP