Exjefe del mayor distrito escolar de Iowa será sentenciado por mentir sobre su estatus migratorio

Ian Roberts, originario de Guyana, en Sudamérica, se declaró culpable en enero de ambos cargos, que en conjunto conllevan una pena máxima de 20 años de prisión. Sus abogados proponen que se le imponga libertad condicional “para facilitar su expulsión de Estados Unidos”, pero los fiscales federales recomiendan que cumpla 37 meses —poco más de tres años— en prisión, según documentos judiciales.

Los fiscales alegaron que Roberts trabajó a sabiendas sin autorización de empleo durante casi toda su carrera de dos décadas en la educación urbana y que presentó una tarjeta falsificada del Seguro Social cuando fue contratado como superintendente del distrito escolar público de Des Moines, que atiende a 30.000 estudiantes.

Desde el arresto de Roberts el 26 de septiembre hasta la audiencia de sentencia del viernes, el impactante caso ha enmarcado el año escolar. El organismo de escuelas públicas de Des Moines informó el mes pasado que revisó su política de conflicto de intereses cuando se determinó en una auditoría que el exsuperintendente otorgó negocios del distrito a una firma consultora para la que trabajó, confirmando hallazgos reportados por primera vez por The Associated Press en las semanas posteriores a su detención por parte de agentes federales de inmigración.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) pusieron a Roberts en la mira y lo detuvieron cuando conducía su jeep Cherokee asignado por la escuela. Presuntamente huyó antes de ser localizado con la ayuda de patrulleros estatales. Las autoridades indicaron que había una pistola cargada envuelta en una toalla debajo del asiento y 3.000 dólares en efectivo en el vehículo. Se encontraron otras tres armas durante un registro en su vivienda.

En un escrito presentado ante el tribunal, los abogados de Roberts señalaron que ha dedicado su vida en Estados Unidos al servicio público y que no ha sido una amenaza para la seguridad pública. Cuando se casó con una ciudadana de Estados Unidos, afirmaron sus abogados, se le negó la residencia permanente legal porque no reveló que había sido arrestado. Él sostuvo que no creyó necesario hacerlo porque los cargos en su contra fueron retirados.

“Si bien el doctor Roberts intentó ajustar su estatus tres veces más, este error inicial del doctor Roberts selló su destino”, escribieron sus abogados. “En el trasfondo de su carrera durante los siguientes 24 años, esta negativa a su ajuste de estatus persiguió al doctor Roberts como un fantasma, y finalmente descarriló su vida y su carrera”.

Decenas de personas presentaron cartas en favor de Roberts para refutar la forma en que ha sido caracterizado y aportar detalles de su impacto positivo. Sus abogados señalan que probablemente enfrenta la deportación a Guyana, donde “se quedará sin su carrera, sin su esposa, sin sus hijos, en un país en el que no ha vivido durante treinta años”, escribieron. “Si bien es el resultado correcto, también va a ser increíblemente duro para el doctor Roberts”.

Al recomendar una condena de tres años, los fiscales describieron una tergiversación deliberada y sostenida durante años sobre su estatus legal. Indicaron que no saben qué documentos presentó Roberts para demostrar su elegibilidad para trabajar desde 2008, años antes de que se le aprobara un estatus temporal en 2018, pero que “obtuvo empleo deliberadamente sin autorización de trabajo, de escuela en escuela, de estado en estado”, pese a saber que no estaba en Estados Unidos de manera legal.

Los fiscales afirmaron que no corresponde una condena reducida solo porque es probable que Roberts sea deportado.

Roberts “cultivó una imagen pública basada en la integridad, el liderazgo y la autenticidad”, escribieron los fiscales. Sin embargo, “incurrió en una conducta que socavó esos valores”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP