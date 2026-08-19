Exingeniero de Meta: Instagram priorizó ganancias sobre la seguridad de niños menores de 13 años

Durante su segundo día de testimonio, Arturo Béjar afirmó que Meta priorizó sistemáticamente las ganancias por encima de la seguridad al momento de diseñar sus productos, enfocándose en qué tan seguido y por cuánto tiempo las personas permanecían en la red social, incluso si eso perjudicaba su bienestar mental.

El juicio, que comenzó el martes en un tribunal federal de Oakland, California, enfrenta a Meta contra los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, y se tiene previsto que se extienda por unas seis semanas. Se trata de cuatro de los 29 estados que interpusieron una demanda en 2023 contra el gigante tecnológico con relación a la seguridad y la privacidad de los menores; los otros 25 irán a juicio más adelante. La compañía también enfrenta denuncias en tribunales estatales, incluida una que se dirime actualmente en Tennessee.

La demanda acusa a Meta de contribuir a la crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberada y conscientemente ciertas funciones adictivas y posteriormente ocultar esos daños al público. La denuncia también sostiene que la compañía recopila de forma rutinaria datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal.

“En particular, la actitud en Instagram era ‘No preguntes, no digas’”, subrayó Béjar en respuesta a una pregunta sobre su percepción de la postura de la empresa hacia los usuarios menores de 13 años.

La empresa ha rechazado las acusaciones y afirmó que las pruebas demostrarán su compromiso con la seguridad.

“A lo largo de este caso escucharán de muchos temas importantes, temas como la salud mental de los adolescentes, temas como las redes sociales, temas como la manera en que los adolescentes usan las redes sociales”, subrayó el abogado de Meta, Paul Schmidt, el martes. “Son temas importantes, y son temas en los que Meta cree que tiene una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de actuar por su cuenta. Tiene la responsabilidad de intentar trabajar con los adolescentes y padres de familia en conjunto para tratar de abordar esas preguntas”.

Testigo afirma que la seguridad pasaba “a segundo plano”

Béjar trabajó en Facebook entre 2009 y 2015, particularmente en el combate al ciberacoso. Regresó a la compañía de 2019 a 2021 como contratista para trabajar en asuntos de seguridad. Testificó ante el Congreso en 2023 sobre las redes sociales y la crisis de salud mental en los adolescentes, asegurando que los ejecutivos de Meta —incluido el director general Mark Zuckerberg— sabían de los daños que Instagram estaba causando, pero optaron por no hacer cambios significativos para abordarlos.

Béjar testificó el miércoles que las evaluaciones de desempeño y la compensación para aquellos que trabajaban en los productos visibles para el usuario giraban en gran medida en torno al número de usuarios y el tiempo que pasaban con esos productos.

“En ese contexto, la seguridad pasaba a segundo plano”, manifestó.

Los estados buscan cambios en las experiencias de usuario de Facebook e Instagram, así como indemnizaciones económicas, que podrían incluir miles de millones de dólares en sanciones. En una declaración por escrito, la oficina del fiscal general de California dijo que, si Meta pierde el juicio, el tribunal será el responsable de fijar cualquier indemnización.

“Este caso trata de impedir que Meta ofrezca un producto peligroso a los adolescentes, y de impedir que le mienta a los adolescentes, a las familias y al público sobre lo peligrosas que son sus plataformas. El principal remedio de acuerdo con nuestra ley estatal de protección al consumidor es una orden judicial”, señaló el comunicado.

Béjar repasó funciones de Meta que, según dijo, fueron diseñadas para adultos y son “intrínsecamente inseguras para los adolescentes”.

Entre ellas se incluye la reproducción automática de videos, la cual puede llevar a los adolescentes a ver videos potencialmente dañinos incluso sin haber hecho clic en ellos, así como diversos contadores que registran cuántas personas dieron “me gusta”, vieron o comentaron tu contenido, o cuántos seguidores tienes.

Expertos en el desarrollo infantil han señalado que los adolescentes son más susceptibles a la comparación social que los adultos, por lo que los productos que recompensan la popularidad pueden ser más perjudiciales para su salud mental.

Críticas a la verificación de edad

Meta afirma que los usuarios deben tener al menos 13 años para poder crear una cuenta, apegándose a las leyes federales de privacidad infantil.

Pero Béjar testificó que, a través de su investigación, descubrió a “decenas de miles” de niños menores de 13 años en Instagram. Señaló que era “de conocimiento común” en la empresa que hubiera niños de esa edad en Instagram.

“Meta tiene una de las infraestructuras más sofisticadas del mundo para detectar cuentas falsas”, sostuvo. A pesar de ello, añadió, no había “objetivos ni métricas” para detectar y verificar la edad de niños que se sospechaba que eran menores de 13 años.

A lo largo de los años, Meta ha introducido funciones que, asegura, están diseñadas para hacer la experiencia más segura para los jóvenes. Pero Béjar afirmó que estas no funcionaron.

Por ejemplo, una herramienta llamada “Take a Break” (“Tómate un descanso”), introducida en 2021, es una función que está “diseñada para fallar”, dijo. En primer lugar, es un ajuste que las personas tienen que activar si quieren usarlo. Béjar señaló que, según su experiencia en la creación ajustes, muy pocos usuarios se toman la molestia de activarlos. Lo comparó con la bolsa de aire que los conductores tienen que activar cada vez que se suben a un auto.

“Una herramienta de seguridad tiene que estar activada por defecto”, afirmó.

La función también puede descartarse fácilmente. Si Meta hablara en serio sobre querer que los usuarios se tomen un descanso, dijo Béjar, no sería tan fácil quitarla.

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La periodista de Associated Press Kaitlyn Huamani, en Los Ángeles, contribuyó con este despacho.

FUENTE: AP