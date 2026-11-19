La legación diplomática rusa recibió a una delegación de los familiares y pidió activar los canales diplomáticos de denuncia.

Bajo la consigna “por nuestros desaparecidos en Rusia, nadie se cansa”, los asistentes sostenían carteles con las fotografías de sus seres queridos de quienes, aseguran, perdieron el rastro hace meses.

Graciela Tapuy, hermana de Bryan Tapuy de 28 años, dijo a la prensa que perdieron contacto desde julio con su familiar y aseguró que en sus últimos mensajes afirmaba que todo es mentira, que lo llevaron a la guerra de Rusia y no podía hacer nada.

Tapuy, al igual que el resto de los manifestantes, piden ayuda a las autoridades ecuatorianas y rusas para localizar a sus familiares y saber si están con vida.

Lidia Rueda, directiva de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en Ecuador (ASFADEC), señaló a The Associated Press que algunos de los ecuatorianos “hicieron contratos para ir a la guerra, pero otros eran para otros tipos de trabajo como la agricultura”.

Rueda no descarta que esté involucrada una red de trata de personas. La dirigente pidió la intervención del Estado porque, dijo, “lo importante es que se busque a las personas que son las víctimas”.

El embajador de Rusia en Quito, Vladimir Sprinchan, recibió a una delegación de quienes están “preocupados por información” de sus allegados, señaló un comunicado de esa embajada enviado a la AP. Declinó, empero, entregar detalles del encuentro.

De acuerdo con Rueda, quien participó en la cita, el pedido del embajador Sprinchan fue canalizar la solicitud de búsqueda a través de la cancillería ecuatoriana y activar los canales diplomáticos correspondientes a fin de dar respuestas directas a las autoridades en caso de que “los ecuatorianos involucrados se hayan desplazado de manera legal”.

Según la dirigente de ASFADEC, tanto la embajada de Rusia como la cancillería ecuatoriana cuentan con un listado de 22 ciudadanos cuyos familiares han reportado desconocer su paradero y quienes se encontrarían en Rusia.

Organizaciones de derechos humanos y familiares en varios países han encendido las alarmas sobre reclutamiento de personas mediante engaños para supuestamente ser llevados al frente de batalla en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

FUENTE: AP