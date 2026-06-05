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Exfuncionario de la CIA, acusado de robar lingotes de oro, debe permanecer en la cárcel

ALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. (AP) — Las autoridades determinaron que un exalto funcionario de la CIA acusado de ocultar en su casa de Virginia lingotes de oro del gobierno federal por un valor superior a 40 millones de dólares debe permanecer encarcelado hasta su juicio, tras una audiencia celebrada el viernes en la que una abogada defensora acusó a los fiscales de difamar al funcionario con acusaciones “sensacionalistas” e irrelevantes.

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Alexandria, que muestra a David J. Rush. (Departamento de Policía de Alexandria via AP)
Imagen entregada por el Departamento de Policía de Alexandria, que muestra a David J. Rush. (Departamento de Policía de Alexandria via AP) AP

El acusado, David J. Rush, tiene tanto los medios como el motivo para huir mientras el caso en su contra siga pendiente, dictaminó el juez William Fitzpatrick, quien citó la experiencia profesional de Rush.

“Está en una posición distinta a la de la mayoría de las personas para huir y evitar ser detectado por las fuerzas del orden”, manifestó Fitzpatrick.

Rush está acusado de haber reclamado de manera fraudulenta decenas de miles de dólares en compensación por licencia militar después de haber sido dado de baja honorablemente de la Marina en 2015. Fue arrestado el mes pasado después de que investigadores registraran su vivienda e incautaran más de 300 lingotes de oro, aproximadamente 2 millones de dólares en efectivo y cerca de 35 relojes de lujo, según una declaración jurada de un agente del FBI.

La abogada de Rush, Jessica Carmichael, señaló que Rush no está acusado de ningún delito relacionado con el hallazgo de los lingotes de oro, al que se refirió como “básicamente un asunto sin importancia” y “nada más que un detalle sensacionalista”. Afirmó que Rush obtuvo los lingotes de oro de manera adecuada y los mantuvo bajo llave en una caja fuerte en el sótano.

“El señor Rush nunca afirmó que fueran suyos”, sostuvo.

Entre noviembre pasado y marzo, Rush solicitó y recibió una “cantidad significativa” de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para “gastos relacionados con el trabajo”, de acuerdo con la declaración jurada del FBI. El fiscal del Departamento de Justicia Gavin Tisdale indicó que Rush no debía tener los lingotes de oro en su casa.

“Ese es el asunto: su evasión de normas y reglamentos”, expresó.

Tisdale resumió brevemente el caso contra Rush en audiencia pública después de que una parte de la sesión se mantuviera bajo reserva y fuera del alcance del público. La evidencia contra Rush “se fortalece día a día”, le dijo Tisdale al magistrado.

“Sencillamente no se puede confiar que el señor Rush vaya a cumplir las condiciones de este tribunal”, afirmó.

Rush se alistó en la Marina en 1997 y fue dado de baja honorablemente de la Reserva de la Marina con el grado de teniente en 2015, según la declaración jurada.

Las autoridades sostienen que Rush mintió sobre su educación y su trayectoria militar en solicitudes de empleo, al afirmar falsamente que fue piloto de la Marina y que se graduó con una licenciatura en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, y una maestría en el Instituto Politécnico Rensselaer, en Nueva York.

Los investigadores determinaron que no sirvió como piloto de la Marina y que no asistió a ninguna de las dos instituciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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