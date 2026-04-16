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Exdirector de inteligencia de Brasil es liberado tras arresto migratorio en EEUU; agradece a Trump

SAO PAULO (AP) — El exdirector de la agencia de inteligencia de Brasil, Alexandre Ramagem, fue liberado de custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) luego de pasar dos días detenido, y agradeció al presidente Donald Trump por su liberación, aunque no aportó pruebas de que el mandatario haya influido en la decisión.

Ramagem, un exlegislador, fue sentenciado a 16 años en prisión en septiembre pasado por su participación en un intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2023. Huyó de Brasil antes de empezar a cumplir la condena.

“Estoy aquí para agradecer al gobierno de Estados Unidos, a los miembros de más alto rango del gobierno de Trump”, manifestó Ramagem en redes sociales. Añadió que su liberación “no requirió el pago de ninguna fianza, lo cual es común en casos migratorios” como el suyo.

Ramagem fue arrestado en Florida el lunes, el mismo día en que el senador brasileño Jorge Seif comunicó a la embajada de Estados Unidos en Brasilia que el exlegislador no debía permanecer detenido porque, aseguró, era objeto de persecución en su país.

Medios locales informaron que fue liberado la noche del miércoles.

Ramagem ya había solicitado asilo político antes de su detención, aunque el caso aún no ha sido resuelto.

Ramagem figuraba el lunes en la base de datos de personas bajo custodia del ICE. La agencia no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre el caso.

Ramagem fue despojado de su escaño en el Congreso en diciembre pasado después de ser declarado culpable en el intento de golpe de Estado.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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